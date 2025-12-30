नए साल में हुड़दंग मचाया तो थाने में मनेगा हैप्पी न्यू ईयर

नव वर्ष के जश्न में हुड़दंग मचाना अब भारी पड़ सकता है, पकड़े जाने पर थाने में हैप्पी न्यू ईयर मनेगा। नव वर्ष आगमन और आगामी पर्वों को देखते हुए कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने सोमवार को आसूचना संकलन अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि नववर्ष आगमन पर 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को धार्मिक स्थलों, पार्क, पिकनिक स्थानों एवं संवेदनशील स्थानों में पुलिस की उपस्थिति दिखनी चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके।
सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में एसपी मनोज कुमार राय ने कहा कि वर्ष 2025 में कानून व्यवस्था की दृष्टि से त्योहार एवं वीआइपी भ्रमण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। उन्होंने इसे सभी पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की लगन एवं मेहनत का नतीजा बताया। इसी प्रकार वर्ष 2026 में बेहतर पुलिसिंग के साथ-साथ आसूचना संकलन का स्तर बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। एसपी ने कहा नियमित रूप से संवेदनशील स्थानों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, लॉज, धर्मशाला में संदिग्ध बस्तु एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाए।
असामाजिक तत्वों पर रखे नजर
पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि अवैध गोवंश परिवहन एवं प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के बिक्री पर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखें एवं कुछ भी गलत पाए जाने पर कार्रवाई करें। इसके साथ ही एसपी द्वारा तीन सवारी, गलत दिशा, स्पीड वाहन चलाने वाले एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले की चेकिंग ब्रीथ एनालाइजर से कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में एएसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी, प्रशिक्षु आईपीएस अमित कुमार, जिला विशेष शाखा प्रभारी निरीक्षक दिनेश भंवर, प्रभारी कंट्रोल रूम निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता सहित जिले के आसूचना संकलन के कर्मचारी उपस्थित रहे।
