Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

सात माह में इंसाफ : जादू-टोने के शक में कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

जादू-टोने की शंका में हुई नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने सिर्फ सात माह में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी नंदू धानक को फांसी की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। नए कानून के तह प्रदेश में फांसी का यह पहला फैसला बताया जा रहा है।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 12, 2025

न्यायालय ने आरोपी चंपालाल उर्फ नंदू (23) पिता जालम निवासी ग्राम छनेरा, पंधाना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी पाया। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने की। अदालत ने कहा कि यह हत्या नृशंस और समाज को झकझोर देने वाली है।

डीएनए रिपोर्ट और एसआई यादव की मौजूदगी बनीं निर्णायक कड़ी

डीएनए रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि आरोपी के कपड़ों और कुल्हाड़ी पर मृतक रामनाथ का खून पाया गया। इसके साथ ही घटना स्थल पर एसआइ रामप्रकाश यादव की उपस्थिति को भी अदालत ने अहम साक्ष्य माना। मामले की जांच में एसपी मनोज राय के निर्देशन में साक्ष्य जुटाने और गवाहों को अदालत तक पहुंचाने में पुलिस ने तत्परता दिखाई।

सात माह में निपटा मामला, परिवार को मिला न्याय

पुलिस अधीक्षक राय ने बताया कि मामला नृशंस हत्या का था। मामले में डीएनए रिपोर्ट करवाना और साक्ष्यों को समय पर कोर्ट पहुंचाना मुख्य काम था। डीएनए रिपोर्ट को समय पर अदालत तक पहुंचाना और अभियोजन के साथ त्वरित समन्वय ही इस तेज फैसले की वजह बना। सिर्फ 7 माह में अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर मृतक के परिवार को न्याय दिलाया।

पत्नी की आंखों के सामने काट दी थी पति की गर्दन

ग्राम छनेरा निवासी शांतिबाई बिलोटिया ने बताया कि 12 दिसंबर 2024 की रात करीब 2.30 बजे उसका पति रामनाथ बाथरूम करने के लिए घर से बाहर निकला था। कुछ देर बाद ही चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर आई तो देखाा की पड़ोसी चंपालाल उर्फ नंदू धानक उसके पति पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था और कह रहा था तू जादू-टोना करता है। जब शांतिबाई चिल्लाई तो आरोपी भाग गया लेकिन थोड़ी देर बाद फिर लौटकर आया और रामनाथ की गर्दन काट दी।

आरोपी के खौफ से गांव वालों ने बंद कर लिए थे दरवाजे

चिल्ला चोट सुनकर रामदयाल धानक और मृतक का बड़ा भाई जेठ नारायण और भी मोहल्ले के लोग मेरे घर के आस-पास आ गए थे। रामनाथ की गर्दन अलग कर शव के पास कुल्हाड़ी लेकर आरोपी नंदू खड़ा रहा। उसने सबको धमकाया था कि कोई पास में आएगा तो उसे भी कुल्हाड़ी से काट दूंगा। आरोपी के डर की वजह से लोगों ने घर अंदर जाकर अपने दरवाजे तक बंद कर लिए थे।

– 12 दिसंबर 2024 की घटना

– मार्च 2025 में चालान डायरी पेश

– 120 से अधिक पेज की चालान डायरी

– 15 गवाह

– 7 माह चला केस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / सात माह में इंसाफ : जादू-टोने के शक में कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

बड़ी खबरें

View All

Madhya Pradesh

ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

trenching ground
खंडवा

कृषि सखी : राजदूत बन दो लाख किसानों को प्राकृतिक खेती लिए करेंगी प्रेरित

National Natural Farming Mission
खंडवा

एमपी में हत्यारे को फांसी की सजा, खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला

Khandwa Court in MP sentences murderer to death
खंडवा

एमपी में रिश्वत के नोट चबाने वाले पटवारी को जेल में काटने होंगे 3 साल

khandwa
खंडवा

फसल बीमा : 80 हजार किसानों ने 52 करोड़ जमा किया प्रीमियम, क्लेम सिर्फ 12 हजार को 10 करोड़

crop insurance
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.