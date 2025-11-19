जल संरक्षण में देशभर में अव्वल खंडवा जिला, मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार

जल संरक्षण को लेकर खंडवा जिला पूरे देश में नाजिर बना है। जल संरक्षण को लेकर खंडवा जिले को दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में खंडवा जिले की कावेश्वर पंचायत को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खंडवा के कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा को पुरस्कार प्रदान किया।

कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के “जल शक्ति अभियान : कैच द रेन” के तहत शुरू की गई “जल संचय, जन भागीदारी” पहल में खंडवा जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए खंडवा जिले को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। वहीं खंडवा जिले की ग्राम पंचायत कावेश्वर में किए गए जल संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार के लिए कावेश्वर पंचायत का चयन किया गया है। इसके लिए 1.50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार के लिए देशभर की 1.80 लाख पंचायतों में से खंडवा का द्वितीय स्थान के लिए चयन किया गया था।