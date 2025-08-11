लागी प्रेम लगन… प्रेम दिवानी साजिया प्रेमी के लिए बनी शारदा, रचाया हिंदू रीति से ब्याह

एक युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। मुस्लिम युवती ने न केवल हिंदू धर्म अपनाया, बल्कि लाल जोड़ा पहनकर मंदिर में प्रेमी के साथ सात फेरे भी लिए। युवक युवती का कहना है कि वो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अलग अलग धर्मों के होने के कारण शादी में दिक्कत आ रही थी।

खंडवा जिले के दोदंवाड़ा गांव की रहने वाली साजिया और खरगोन जिले के चिल्टिया गांव का रहने वाला मयूर एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाने शादी में आ रही बाधा को तोड़ते हुए साजिया ने धर्म बदलने का फैसला लिया। श्रावण मास के अंतिम दिन महादेवगढ़ मंदिर में आकर वो शाजिया से शारदा बन गई। साजिया ने शारदा बनने के बाद प्रेमी मयूर से मंदिर में ही पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की।

मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है

इस्लाम छोडकऱ हिंदू धर्म अपनाने वाली शारदा ने कहा कि वो अपनी मर्जी से हिंदू बनी है। मैंने सनातन धर्म अपनाकर खुद को संतोषी माता के चरणों में समर्पित किया है। मयूर से शादी में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो अब नहीं है और मैंने मयूर से शादी भी कर ली है। साजिया ने महादेवगढ़ मंदिर प्रबंधन और परिवार का आभार जताया कि उन्होंने इस निर्णय में उसका साथ दिया।