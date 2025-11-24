पत्रिका हमराह… सर्द सुबह जुंबा और योग के साथ हुई दिन की खुशनुमा शुरुआत

सामाजिक सरोकार के तहत पत्रिका द्वारा हर रविवार योग, डांस, खेल के जरीए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पत्रिका हमराह की शुरुआत रविवार मस्ती की पाठशाला से। सर्द सुबह को लोगों ने जुंबा डांस, योग से गर्म बना दिया। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने भी पहुंचकर आयोजन की सराहना की। उन्होंने खेलों के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया।

पत्रिका द्वारा सिविल लाइन किशोर सभागृह परिसर में रविवार सुबह 6.30 से 8.30 बजे तक हमराह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय योग प्रशिक्षक आशा उपाध्याय ने योगासन कराकर की। योग के साथ हंसी के ठहाके भी खूब लगे। फिटनेस इंस्ट्रक्टर रवि गुप्ता ने जुंबा से सर्द सुबह का माहौल गर्म कर दिया। रवि गुप्ता ने जुंबा में मनोरंजन के साथ सेहत के फंडे भी बताए। आयोजन में 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल की दादी भी शामिल हुई और शहरवासियों को सेहतमंद जीवन जीने का संदेश भी दिया। कराते कोच नेहा यादव और कराते खिलाड़ी भी आयोजन में शामिल रहे। पत्रिका हमराह के आयोजन में किशोर सभागृह परिसर संचालक श्याम कपूर, रीतेश कपूर और यहां स्थित नुक्कड़ -ए फारेस्ट व्यू होटल का विशेष सहयोग रहा।

स्वास्थ्य के प्रति कर रहा पत्रिका जागरूक

आयोजन में सांसद पाटिल ने कहा पत्रिका हमराह सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता करने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। समाज को राह दिखाने का काम पत्रिका समूह द्वारा समय-समय किया जाता है। खेल और मनोरंजन को जोडकऱ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मोबाइल में लगे हुए है। एक घर में चार लोग साथ बैठे है, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, ये गलत हो रहा है। आज के समय में योग, खेलों से जुड़ा रहना जरूरी है।

बच्चों को फिर से खेलों से जुडऩा होगा

कार्यक्रम में कलेक्टर गुप्ता ने कहा स्वास्थ्य के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराना सराहनीय है। ये आज बहुत जरूरी हो गया है। देखने में आ रहा है कि बच्चे देर रात तक मोबाइल में ही लगे हुए है। इससे उनकी दिनचर्या खराब हो रही है, हमें बच्चों को फिर से खेलों, आउटडोर गतिविधियों से जोडऩा होगा। कार्यक्रम में पत्रिका समूह द्वारा सांसद पाटिल और कलेक्टर गुप्ता को पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखित पुस्तक भेंट कर सम्मान किया गया।