खंडवा

पत्रिका हमराह… सर्द सुबह में योगा, जुंबा से आई गर्मी, महिलाओं, युवाओं, बच्चों ने जमकर उठाया लुफ्त

-बेटियों को गुड टच, बेड टच की दी जानकारी, सिखाए आत्मरक्षा के गुर -रस्साकशी में खूब हुई जोर आजमाइश, लगे हंसी के ठहाके

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Dec 01, 2025

सेहत और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरुकता के लिए पत्रिका द्वारा हर रविवार हमराह का आयोजन किया जा रहा है। इस रविवार सर्द सुबह में योगा, जुंबा, रस्साकशी से बच्चों, युवाओं, महिलाओं में ऐसा जोश जगा कि माहौल में गर्मी आ गई। सामाजिक सरोकार के तहत बालिकाओं, युवतियों को गुड टच-बेड टच की जानकारी भी दी गई और आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएं गए।

हमराह का आयोजन सिविल लाइन स्थित किशोर सभागृह परिसर में नुक्कड़ -ए फारेस्ट व्यू होटल के संयुक्त तत्वाधान में सुबह 6.30 बजे से हुआ। हमराह की शुरुआत पतंजलि की जिल स्तरीय योग गुुरु आशा उपाध्याय द्वारा ओम के उच्चारण के साथ विभिन्न आसन और सूर्य नमस्कार से कराई गई। इसके बाद यादव कराते वेलफेयर सोसायटी की कोच नेहा यादव ने बेड टच और गुड टच की जानकारी दी। नेहा यादव ने कहा सभी बच्चियों को अपने प्रति सचेत रहना चाहिए कोई गलत तरीके से छूता है तो उसकी जानकारी अपनी मम्मी, टीचर, सहेली को जरूर बताए। प्रतिकार करने से ही सुरक्षा बढ़ेगी। इसके साथ ही नेहा ने अपनी साथी पिंकी गडेल के साथ बेटियों को आत्मरक्षा के कई तरीके बताए। कराते क्लास के बच्चों ने डेमो भी दिया।

रवि गुप्ता के जुंबा पर झूम उठे लोग
इसके बाद शुरू हुआ जुंबा का सेशन, जिसमें जुंबा इंस्ट्रक्टर रवि गुप्ता ने सभी में जोश भर दिया। जुंबा पर लोग जमकर थिरके। कार्यक्रम में उपस्थित लायंस क्लब के पदाधिकारी नारायण बाहेती ने मोबाइल गेमिंग के नुकसान बताते हुए बच्चों को जागरूक किया। बाहेती ने सभी बच्चों को गेमिंग के लिए मोबाइल यूज न करने के लिए शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में लायंस ओजस की संजना खत्री, पायल होतवानी भी उपस्थित रहीं। वहीं, खेल विभाग के ब्लॉक समन्वयक चेतन गोहर ने बच्चों सहित महिलाओं, युवाओं को रस्सीकशी करवाई। रस्साकशी में जोर आजमाइश के समय जमकर ठहाके भी लगे।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / पत्रिका हमराह… सर्द सुबह में योगा, जुंबा से आई गर्मी, महिलाओं, युवाओं, बच्चों ने जमकर उठाया लुफ्त

स्वच्छता : डोर-टू-डोर कचरा वाहनों में मिक्स कचरा डालने वाले 750 लोगों पर जुर्माना

cleanliness ranking
खंडवा

पत्रिका के कार्यक्रम में IAS सृष्टि देशमुख ने बच्चों से कहा, रील की बजाय रियल वर्क किताबों पर करें…

social media
खंडवा

पांच हजार बहनों के खाते में अब नहीं आएगी किस्त, चार हजार महिलाओं की उम्र 60 से ज्यादा

Crisil Report on DBT Schemes Like ‘Ladli Behna yojana
खंडवा

शहर में पेयजल टंकियों की डेढ़ साल से सफाई नहीं, संक्रमित बीमारियां फैलने की आशंका

Municipal council
खंडवा

कांग्रेस ने नगर निगम पर नगर नमो वन के विकास में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि नगर वन में निर्माण के बाद निगम ने 50 लाख रुपए के तीन टेंडर निकाले हैं। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है।

city ​​forest
खंडवा
