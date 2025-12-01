पत्रिका हमराह… सर्द सुबह में योगा, जुंबा से आई गर्मी, महिलाओं, युवाओं, बच्चों ने जमकर उठाया लुफ्त

सेहत और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरुकता के लिए पत्रिका द्वारा हर रविवार हमराह का आयोजन किया जा रहा है। इस रविवार सर्द सुबह में योगा, जुंबा, रस्साकशी से बच्चों, युवाओं, महिलाओं में ऐसा जोश जगा कि माहौल में गर्मी आ गई। सामाजिक सरोकार के तहत बालिकाओं, युवतियों को गुड टच-बेड टच की जानकारी भी दी गई और आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएं गए।

हमराह का आयोजन सिविल लाइन स्थित किशोर सभागृह परिसर में नुक्कड़ -ए फारेस्ट व्यू होटल के संयुक्त तत्वाधान में सुबह 6.30 बजे से हुआ। हमराह की शुरुआत पतंजलि की जिल स्तरीय योग गुुरु आशा उपाध्याय द्वारा ओम के उच्चारण के साथ विभिन्न आसन और सूर्य नमस्कार से कराई गई। इसके बाद यादव कराते वेलफेयर सोसायटी की कोच नेहा यादव ने बेड टच और गुड टच की जानकारी दी। नेहा यादव ने कहा सभी बच्चियों को अपने प्रति सचेत रहना चाहिए कोई गलत तरीके से छूता है तो उसकी जानकारी अपनी मम्मी, टीचर, सहेली को जरूर बताए। प्रतिकार करने से ही सुरक्षा बढ़ेगी। इसके साथ ही नेहा ने अपनी साथी पिंकी गडेल के साथ बेटियों को आत्मरक्षा के कई तरीके बताए। कराते क्लास के बच्चों ने डेमो भी दिया।

रवि गुप्ता के जुंबा पर झूम उठे लोग

इसके बाद शुरू हुआ जुंबा का सेशन, जिसमें जुंबा इंस्ट्रक्टर रवि गुप्ता ने सभी में जोश भर दिया। जुंबा पर लोग जमकर थिरके। कार्यक्रम में उपस्थित लायंस क्लब के पदाधिकारी नारायण बाहेती ने मोबाइल गेमिंग के नुकसान बताते हुए बच्चों को जागरूक किया। बाहेती ने सभी बच्चों को गेमिंग के लिए मोबाइल यूज न करने के लिए शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में लायंस ओजस की संजना खत्री, पायल होतवानी भी उपस्थित रहीं। वहीं, खेल विभाग के ब्लॉक समन्वयक चेतन गोहर ने बच्चों सहित महिलाओं, युवाओं को रस्सीकशी करवाई। रस्साकशी में जोर आजमाइश के समय जमकर ठहाके भी लगे।