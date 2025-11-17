Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

ममलेश्वर महालोक… बैठक के लिए नहीं पहुंचे सांसद, आज से 3 दिन ओंकारेश्वर बंद का आह्वान

-लोगों का आक्रोश चरम पर, बैठक कर बनाई रणनीति, संत भी हुए शामिल -विस्थापन को लेकर लोगों से चर्चा के लिए खुद ही बुलाई थी बैठक -इधर प्रशासन लोगों को हटाने की तैयारी में, उधर प्रभावित संघर्ष के मुड़ में

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 17, 2025

सिंहस्थ 2028 के लिए ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक को लेकर अब स्थानीय नागरिक आंदोलन की राह पर उतर आए है। स्थानीय नागरिकों ने सोमवार से ओंकारेश्वर में तीन दिन पूर्ण बंद का ऐलान किया है। इसके पूर्व रविवार को यहां कुबेर भंडारी में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा प्रभावितों की बैठक लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन सांसद यहां पहुंचे ही नहीं। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया और आंदोलन की घोषणा कर डाली।

सिंहस्थ को लेकर प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना ममलेश्वर लोक की जद में कई परिवार, प्रतिष्ठान, दुकानें, आश्रम आ रहे है। सबसे ज्यादा ब्रह्मपुरी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। लोगों की मांग है कि ममलेश्वर लोक का स्थान परिवर्तन किया जाए। जिसके चलते विरोध के स्वर तेज होते जा रहे है। शनिवार को सांसद की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ओंकारेश्वर के पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। प्रशासन का साफ कहना था कि सरकार की योजना में स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों में भय के साथ आक्रोश बढ़ गया है। सांसद के रविवार को नहीं आने से प्रभावितों का धैर्य जवाब दे गया और अब आंदोलन की तैयारी में है।

सांसद से फोन पर की चर्चा, नहीं बनी बात
रविवार को एक बार फिर प्रभावित व स्थानीय नागरिक जोड़ गणपति हनुमान मंदिर आश्रम में एकत्रित हुए। यहां षड्दर्शन संत मंडल अध्यख महंत मंगलदास त्यागी महाराज के नेतृत्व में बैठक हुई। लोग सांसद पाटिल का इंतजार करते रहे। उनके नहीं आने की सूचना पर मंगलदास महाराज ने फोन पर बात की। सांसद ने कहा इसके लिए सीएम से मिलकर ही चर्चा करेंगे। सांसद के जवाब से असंतुष्ट लोगों ने बंद का ऐलान कर दिया। सोमवार से तीन दिन दुकानें, गेस्ट हाउस, प्रतिष्ठान, टैंपों, नाव, प्रतिष्ठान सभी बंद रखे जाएंगे।

ये हुआ अब तक…
-सितंबर में राज्य सरकार ने ममलेश्वर लोक की घोषणा की और बजट स्वीकृत किया।
-एक पखवाड़ा पहले प्रशासन ने ममलेश्वर लोक के सर्वे कराने की तैयारी शुरू की।
-रहवासियों के विरोध के चलते विधायक ने प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम से चर्चा की।
-सीएम ने आश्वासन दिया, लेकिन पिछले सोमवार को सर्वे की कार्रवाई आरंभ हो गई।
-लोगों के विरोध के बाद सांसद के आश्वासन पर मंगलवार से प्रशासन ने सर्वे रोक दिया।
-शुक्रवार को विरोध स्वरूप ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दुकानें, प्रतिष्ठान सभी बंद रहे।
-शनिवार को प्रभावितों और संतों की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई।
-शनिवार शाम को प्रशासन ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक में योजना की जानकारी दी।
-रविवार को जोड़ गणपति मंदिर में बैठक के बाद तीन दिन बंद का ऐलान किया गया।

कांग्रेस भी आई प्रभावितों के समर्थन में
ममलेश्वर लोक के प्रभावितों के समर्थन में अब कांग्रेस भी आगे आई हैै। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कहा कि यदि ममलेश्वर लोक बनाना है तो पहले ओंकारेश्वर की जनता को विश्वास में लो। उन्हें बताया जाए कि किसका मकान टूटेगा, किसे पुनर्वास मिलेगा, कौन-सी योजना लागू होगी। जनप्रतिनिधियों का काम जनता के लिए लडऩा है, न कि सरकार की तरफ से जनता के खिलाफ खड़े होना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के समय पूरी मजबूती से ओंकारेश्वर की जनता के साथ है और यदि किसी प्रकार का गलत एवं एकतरफा निर्णय लिया गया, तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / ममलेश्वर महालोक… बैठक के लिए नहीं पहुंचे सांसद, आज से 3 दिन ओंकारेश्वर बंद का आह्वान

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

स्कूल शिक्षा विभाग : 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि, 3000 बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल

District Cooperative Bank Shivpuri is not giving the amount
खंडवा

सांसद-विधायक, मंत्री के आवास के सामने मार्गों से गिट्टियां गायब, हिचकोले खा रही जनता

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

सीवेज लाइन : छह किमी की मेन ट्रंक लाइन, 252 किमी लाइनें होंगी कनेक्ट

Sewage line
खंडवा

एमपी में ममलेश्वर महालोक का तगड़ा विरोध, 119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर उठे सवाल

ओंकारेश्वर में 119 करोड़ के ममलेश्वर महालोक प्रोजेक्ट का विरोध
खंडवा

पत्रिका मोटीवेशन क्लास : मोबाइल का अधिक इस्तेमाल बिगाड़ रहा मानसिक संतुलन, बच्चे कम करें स्क्रीन टाइम

magazine motivation class
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.