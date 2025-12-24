24 दिसंबर 2025,

बुधवार

खंडवा

नशे के लिए गोली बेचने वाला मेडिकल व्यवसायी गिरफ्तार

जीवन रक्षक दवाओं को नशे के लिए बेचने वाले डुल्हार के मेडिकल व्यवसायी पर कार्रवाई हुई है। अल्प्राजोलम 10 गोलियों की स्ट्रीप आरोपी 100 रुपए में बेच रहा था। मोघट पुलिस ने आरोपी मेडिकल व्यवसायी को गिरफ्तार किया है।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Dec 24, 2025

मोघट पुलिस ने खानशाहवली कालोनी में रहने वाले 20 वर्षीय शेख रेहान पिता शेख वहीद को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 649 अल्प्राजोलम टेबलेट जब्त की थी। मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल ने बताया कि शेख रेहान ने पूछताछ में बताया कि डुल्हार में दिव्या मेडिकल स्टोर है। यहां से उसने अल्प्राजोलम टेबलेट खरीदी है। इसके बाद मेडिकल दुकान संचालक शिव पिता निर्भय सिंह निवासी ग्राम रोशनहार को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर बताया कि उसने रेहान को टेबलेट बेची है। इसके बाद शिव और रेहान दोनों को जिला न्यायालय पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।

दिव्यांग भाई के नाम पर लाइसेंस

दिव्या मेडिकल स्टोर का लाइसेंस शिव के दिव्यांग भाई के नाम पर है। इस संबंध में पुलिस ने दिव्यांग के भी बयान दर्ज किए है। दुकान का पुरा संचालन शिव ही कर रहा था।

नशा करने के साथ बेचने लगा

आरोपी रेहान दवा से नशा करता है। पहले उसे इसकी लत लगी, जिसके बाद उसने इसका धंधा करना शुरू कर दिया। खुद के लिए टेबलेट लाने के साथ ही उसी के तरह नशा करने वाले युवकों को बेचने लगा। जिससे उसका खर्च निकल रहा था।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / नशे के लिए गोली बेचने वाला मेडिकल व्यवसायी गिरफ्तार

