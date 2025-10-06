मंत्री शाह का डीन संजय दादू को अल्टीमेटम, काम का तरीका सुधारो नही तो लिखकर दो

शनिवार को केबिनेट मंत्री डा. शाह जिला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ जिला पंचायत सीइओ नागार्जुन बी गौड़ा थे। मंत्री शाह ने आइसीयू में भर्ती बालिकाओं से मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य को लेकर सीएमएचओ डॉ. ओपी जुगतावत, सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल और अस्पताल अधीक्षक डॉ. रणजीत बड़ोले से जानकारी ली। इस दौरान बालिकाओं को पांच-पांच हजार रुपए के चेक दिए। यहां से पांचवीं मंजिल पर महिला वार्ड में पहुंचे। यहां भर्ती एक बालिका व उसके परिवार से मिले। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दादू भी साथ में मौजूद रहे।

डीन को समझाइश के साथ चेतावनी

अस्पताल के बैठक हॉल में अस्पताल प्रबंधन की बैठक ली। इसमें डीन, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक सहित एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. पंकज जैन सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने डीन दादू को स्पष्ट रूप से कहा कि लगातार आपकी शिकायत मिल रही है। न तो आप बैठक लेते हो नहीं फोन उठाते हो। यह सब अब नहीं चलेगा। मन नहीं लग रहा है तो लिखकर दे दो, हम कोई आपस इस्तीफा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बस यहीं कहा जा रहा है कि तरीका सुधारो नहीं तो ओर भी ऑप्शन है। इसे आखरी अल्टीमेटम समझना।

हर माह हो बैठक, साथ में खाना खाओ

मंत्री शाह ने डीन दादू से पूछा की महीने में कितनी बैठक लेते हो, इसका जवाब डीन नहीं दे पाए। वे घूमा फिराकर बात करने लगे। तब मंत्री ने कहा कि अब से हर माह एक बैठक ली जाए। डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग स्टॉफ, सफाई व्यवस्था की बैठक हो। इस बैठक में भोजन रखो, साथ बैठक खाना खाओ। तब पता चलेगा की कहां सुधार की आवश्यकता है।

फोन नहीं उठाते डीन, न कॉल बेक करते

अर्दला डेम हादसे के बाद घायलों को अस्पताल भेजने बाद डीन संजय दादू को व्यवस्थाओं को लेकर फोन लगाए गए। शुक्रवार को ग्राम पाडल फाटा से भी मंत्री शाह ने फोन लगवाया था, जिससे पता चल सके की अस्पताल में भर्ती एक बालिकाओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सके। जिसे रेफर किया जा रहा है उसके लिए आगे किस तरह की व्यवस्था करना है यह पता चल सके लेकिन डीन ने फोन नहीं उठाया। हालांकि फोन नहीं उठाने की उनकी शिकायत मीडिया के साथ ही अन्य लोगों ने भी की।