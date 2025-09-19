Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

दोस्ती के बहाने नाबालिग छात्राओं से ज्यादती, दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन करने के लिए छात्रा को धमकाया

जिले में दो नाबालिग 12वीं कक्षा की छात्राओं को सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती के जाल में फंसाकर ज्यादती करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी एक युवक ने फेक आइडी से पहले छात्रा से दोस्ती की, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में छात्रा का वीडियो अपने वायरल कर दिया। इस तरह से एक ओर छात्रा के साथ ज्यादती की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

खंडवा

Deepak sapkal

Sep 19, 2025

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग छात्राओं को ब्लैकमेल कर गलत काम किया गया। आरोपियों के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। आरोपी किसी गिरोह से जुड़े है यह पता लगाया जा रहा है।

पीड़ित छात्राओं के परिवारों ने जब यह मामला देखा तो उन्होंने हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया। संगठन के जिला संयोजक माधव झा ने बताया कि पीड़िता का वीडियो वायरल होने और लगातार ब्लैकमेल किए जाने की जानकारी परिवार ने उन्हें दी थी। इसके बाद संगठन की मदद से मामला पुलिस तक पहुंचाया गया।

दूसरी छात्रा भी बनी शिकार : छात्रा के साथ ही पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा के साथ भी आरोपी अर्श के दोस्त फैज पिता शौकत अली ने दुष्कर्म किया। छात्रा ने फैज पर आरोप लगाया कि उसने भी पहले दोस्ती का बहाना बनाकर नजदीकियां बढ़ाईं और फिर गलत काम किया। आरोपी की धमकी से अब तक वह डरी हुई थी। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर आरोपी फैज के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

Updated on:

19 Sept 2025 12:39 pm

Published on:

19 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / दोस्ती के बहाने नाबालिग छात्राओं से ज्यादती, दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन करने के लिए छात्रा को धमकाया

