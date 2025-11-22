Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मॉक ड्रिल… तीर्थनगरी में बम की सूचना से हडक़ंप, डॉग स्क्वाड ने ट्रेस की ईआइडी लोकेशन, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज

-बम विस्फोट, आतंकी हमले की स्थितियों से निपटने के लिए हाई लेवल मॉक ड्रिल -ओंकारेश्वर मंदिर क्षेत्र और बांध परिसर की सुरक्षा के लिए 13 एजेंसियों ने किया अभ्यास

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 22, 2025

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग मंदिर में बम होने की सूचना से हडक़ंप मच गया। इसकी जानकारी लगते ही सुरक्षा दस्ता, बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। डॉग स्क्वाड ने तीन जगह ईआइडी बम की लोकेशन ट्रेस की। बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज किया। दरअसल ये सारी कवायद हाई लेवल मॉक ड्रिल को लेकर की गई। मॉक ड्रिल में 13 सुरक्षा एजेंसिया शामिल रही।

दिल्ली में हुए हालिया बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां देशभर में अलर्ट पर हैं। ओंकारेश्वर में इन दिनों प्रतिदिन 20-25 हजारऔर पर्वों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए समय-समय पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाता है। शुक्रवार को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में जिला प्रशासन के निर्देशन में बड़ी मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल में पुलिस, सीआईएसएफ, एसडीईआरएफ, राजस्व विभाग और डॉग स्क्वाड सहित कुल 13 एजेंसियों ने संयुक्त रूप से मंदिर क्षेत्र और ओंकारेश्वर बांध परिसर में सुरक्षा अभ्यास किया।

बम को निष्क्रिय करने का अभ्यास किया
ड्रिल के दौरान बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध बम को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया का लाइव अभ्यास किया। डॉग स्क्वाड ने तीन संदिग्ध ईआइडी लोकेशन को चिह्नित कर टीम को अलर्ट किया। ओंकारेश्वर बांध, जो देश के बी-ग्रेड संवेदनशील बांधों में शामिल है, वहां भी आतंकी गतिविधियों की काल्पनिक स्थिति बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। परियोजना के महाप्रबंधक धीरेंद्र कुमार द्विवेदी के अनुसार यह ड्रिल भविष्य की किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की तैयारी के लिए आवश्यक है।

सतर्कता ही सुरक्षा
बांध परियोजना पर भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया।ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बांध क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हैं, इसलिए सतर्कता ही सुरक्षा है।
दर्शन सिंह, सीआईएफ असिस्टेंट कमांडेंट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मॉक ड्रिल… तीर्थनगरी में बम की सूचना से हडक़ंप, डॉग स्क्वाड ने ट्रेस की ईआइडी लोकेशन, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

कोयले से भरी मालगाड़ी के वेगन में भड़की आग, 3 दमकलों की मदद से बड़ा हादसा टला

Major Accident Avert
खंडवा

‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ का शुभारंभ, सिर्फ 20 मिनट में पूरा हुआ इंदौर से ओंकारेश्वर का सफर

PM Shri Heli Tourism Service
खंडवा

world television day : ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्ट टीवी तक का सफर…हथेली में ओटीटी प्लेटफॉर्म

world television day
खंडवा

एक्सीडेंट के बाद SI पर टूट पड़ी भीड़, जमकर पीटा, देखें वीडियो

khandwa news
खंडवा

एसआईआर : निगम के अफसर-कर्मचारी ड्यूटी में व्यस्त, कार्यालय में जनता परेशान

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.