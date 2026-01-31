31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मोहल्ला मीटिंग : हुक्मरानों की अनदेखी…मुंशी चौक की सड़कें बदहाल, शिव मंदिर मोहल्ले की नालियां-टॉयलेट चोक

पत्रिका ने नगरीय क्षेत्र में जनता की समस्याओं को अफसरों तक सीधा पहुंचाने के लिए ‘ मोहल्ला मीटिंग ’ कार्यक्रम शुरु किया है। पहली मीटिंग शहर के पद्मकुंड वार्ड में आयोजित की गई। जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और युवा और बच्चों ने परेशानियां बताई।

Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jan 31, 2026

शहरी क्षेत्र की समस्याएं अब सीधे प्रशासनिक अफसरों तक पहुंचेगी। पत्रिका ने नगरीय क्षेत्र में जनता की समस्याओं को अफसरों तक सीधा पहुंचाने के लिए ‘ मोहल्ला मीटिंग ’ कार्यक्रम शुरु किया है। पहली मीटिंग शहर के पद्मकुंड वार्ड में आयोजित की गई। जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और युवा और बच्चों ने परेशानियां बताई।

जनता बोली… हुक्मरान समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे

पत्रिका टीम पद्मकुंड वार्ड-29 के मुंशी चौक पहुंची। जहां जनता ने बदहाल, टूटी सड़कें, नालियां-टॉयलेट चोक और जलापूर्ति के मुद्दे साझा किए। स्थानीय प्रतिनिधियों से जवाब भी मांगा। बैठक में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवाओं ने बेबाक अपनी बात रखी। बोले, हुक्मरान समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिवमंदिर छोटा अहार मोहल्ले में पार्षद पर नहीं सुनने का भी सवाल उठाए। मोहल्ले की जनता बोली, प्रशासनिक अधिकारी समय से समस्याओं का निराकरण के साथ निगरानी करें। इस दौरान मोहल्ले की जनता पत्रिका को समस्याएं दिखाने स्टॉप भी ले गए।

नालियों में कीड़े चल रहे, दूषित पानी आ रहा

मुंशी चौराहे पर जैसी ही मोहल्ला मीटिंग शुरु हुई कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों और युवाओं ने कहा शिवमंदिर के आगे-पीछे मोहल्ले की नालियां, टॉयलेट चोक है। कीड़ेपड़ गए हैं। मुंशी चौक क्षेत्र में जलापूर्ति में दूषित पानी आ रहा है। कई बार शिकायत की गई। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पार्षद प्रतिनिधि शराफत खान ने जनता को जवाब दिया कि निगम में कोई सुनने वाला नहीं है। इस दौरान एसआइआर में मनमानी आपत्ति का भी मुद्दा उठाया गया।

मोहल्ला मीटिंग में ये मुद्दे उठाए

मोहल्ले में रेगुलर सफाई की जाए

सार्वजनिक टॉयलेट में सफाई व पानी का इंतजाम

बदहाल सड़कें व नालियों का निर्माण कराया जाए।

पेंशन बढ़ाई जाए

अतिक्रमणकार हटाया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मोहल्ला मीटिंग : हुक्मरानों की अनदेखी…मुंशी चौक की सड़कें बदहाल, शिव मंदिर मोहल्ले की नालियां-टॉयलेट चोक

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

खंडवा में बनेगा 100 करोड़ से प्रदेश का पहला आदिवासी लोक

tribal people
खंडवा

मोहल्ला मीटिंग : मुंशी चौक पर मार्ग बदहाल, शिव मंदिर मोहल्ले की नालियां-टॉयलेट चोक

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

मनमानी फीस वृद्धि : कॉलेज गेट पर छात्रों ने की तालाबंदी

College
खंडवा

बेमौसम बारिश : 20 हजार किसानों की 50 हजार हेक्टेयर में फसलें आड़ी, 15 हजार चना की उपज बर्बाद

Unseasonal rains damage crops
खंडवा

नगरीय प्रशासन : भोपाल में अटकी 228 करोड़ के सीवेज लाइन की डिजाइन

sewage line
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.