Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मोहम्मद खा बना महादेव, बोला – आइ लव महादेव

देवउठनी एकादशी पर्व पर एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपनाया। महादेवगढ़ मंदिर में अमलपुरा के मोहम्मद खा का मुंडन संस्कार किया गया। यहां उसे महादेव नाम दिया गया। मोहम्मद से महादेव बने युवक ने मंदिर परिसर में आइ लव महादेव का जयकारा लगाया।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Nov 02, 2025

ग्राम अमलपुरा में रहने वाले मोहम्मद खा पिता रशीद का कहना है कि उसे बचपन से ही सनातन धर्म में आस्था थी। देवउठनी एकादश के अवसर पर शनिवार को वह महादेवगढ़ मंदिर पहुंचा। यहां उसने सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। महादेवगढ़ मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि मंदिर में पंडित प्रमोद खेड़े द्वारा मोहम्मद का 10 विधि स्नान जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गंगाजल, गाय माता का दूध, दही, पंचामृत, तुलसी, मिट्टी और हल्दी का उबटन लगाकर मुंडन संस्कार शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात उसे महादेव नाम दिया गया। महादेव ने भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करने के पश्चात आरती की एवं सनातन धर्म की जयकारा के उद्घोष भी लगाए। साथ मैं महादेवगढ़ वाले महाकाल की जय के उद्घोष के साथ आई लव महादेव के जयकारे भी लगाए।

पूर्व में इमाम के बेटे मुस्तफा जो मारुति नंदन बन गए उनके द्वारा भी गंगाजल से मोहम्मद का स्नान करवा कर शुद्धिकरण किया गया। आज से मोहम्मद से महादेव की यात्रा की शुरुआत हुई। इस आयोजन में महादेवगढ़ मंदिर के अतुल अग्रवाल, अशोक पालीवाल, आशुतोष सोनी, संकेत जोशी, कुश पालीवाल, सागर फुलमाली, हरीश असवानी, टोनू कठोर, विशाल पासी, विशाल माने, हिमांशी रायकवार सहित अन्य मौजूद रहे।

14 की युवकों की घर वापसी, 30 युवतियों ने किया विवाह

महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक पालीवाल बताते हैं की घर वापसी का सिलसिला इसी वर्ष जनवरी माह से शुरू किया है। 1 नवंबर तक 14 मुस्लिम युवकों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज की 30 युवतियों ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू युवकों से विवाह किया। महादेवगढ़ मंदिर में भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर विवाह रचाया, पूजा अर्चना की।

इन युवकों ने अपनाया सनातन धर्म

आदिल पिता शाहिद नर्मदा नगर से आदित्य, इमरान पिता युसूफ निवासी नांदिया खेड़ा से ईश्वर, फिरोज पिता अकरम खंडवा से राहुल, आले मुस्तफा पिता इकबाल निवासी भामगढ़ से मारुति नंदन, शेख अनवर पिता शेख महबूब खंडवा से राधेश्याम, फरीद पिता अनवर इंदौर नाका से अक्षय, रफीक पिता अनवर से राजकुमार, असलम पिता अनवर से अजय, हसीना बी पति अनवर से रुक्मणी, समीर पिता रहमान हरसूद से शंकर, अनीश शेख पिता रफीक शेख हरसूद से कृष्णा, रेहान शेख पिता रफीक शेख चीरा खदान से रोहन और मोहम्मद खा पिता रशीद से महादेव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 12:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मोहम्मद खा बना महादेव, बोला – आइ लव महादेव

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

आदि कर्मयोगी अभियान : प्रदेश में ढाई लाख आदिवासियों के पास पक्की छत नहीं, 50 हजार बाहर कर रहे शौच

tribals
खंडवा

एमपी में ‘मंत्री विजय शाह’ ने कार्यकर्ता से पहनवाए जूते, वीडियो हुआ वायरल

खंडवा

मंदिर परिसर में फूड जोन का निर्माण करने जेसीबी लेकर पहुंचा निगम, विरोध में खड़े हुए पुजारी, पंजे में चढ़े कांग्रेसी

नगर निगम खंडवा
खंडवा

मध्यप्रदेश का 13वां नेशनल पार्क, सीएम मोहन यादव कल करेंगे सेंचुरी की घोषणा

Madhya Pradesh 13th National Park
खंडवा

एफएलएन मेला : 1075 स्कूलों में 80 हजार बच्चों का हुनर देख अचंभित हुए अभिभावक, उत्साह वर्धन

FLN Mela
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.