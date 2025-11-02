मोहम्मद खा बना महादेव, बोला – आइ लव महादेव

ग्राम अमलपुरा में रहने वाले मोहम्मद खा पिता रशीद का कहना है कि उसे बचपन से ही सनातन धर्म में आस्था थी। देवउठनी एकादश के अवसर पर शनिवार को वह महादेवगढ़ मंदिर पहुंचा। यहां उसने सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। महादेवगढ़ मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि मंदिर में पंडित प्रमोद खेड़े द्वारा मोहम्मद का 10 विधि स्नान जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गंगाजल, गाय माता का दूध, दही, पंचामृत, तुलसी, मिट्टी और हल्दी का उबटन लगाकर मुंडन संस्कार शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात उसे महादेव नाम दिया गया। महादेव ने भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करने के पश्चात आरती की एवं सनातन धर्म की जयकारा के उद्घोष भी लगाए। साथ मैं महादेवगढ़ वाले महाकाल की जय के उद्घोष के साथ आई लव महादेव के जयकारे भी लगाए।

पूर्व में इमाम के बेटे मुस्तफा जो मारुति नंदन बन गए उनके द्वारा भी गंगाजल से मोहम्मद का स्नान करवा कर शुद्धिकरण किया गया। आज से मोहम्मद से महादेव की यात्रा की शुरुआत हुई। इस आयोजन में महादेवगढ़ मंदिर के अतुल अग्रवाल, अशोक पालीवाल, आशुतोष सोनी, संकेत जोशी, कुश पालीवाल, सागर फुलमाली, हरीश असवानी, टोनू कठोर, विशाल पासी, विशाल माने, हिमांशी रायकवार सहित अन्य मौजूद रहे।

14 की युवकों की घर वापसी, 30 युवतियों ने किया विवाह

महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक पालीवाल बताते हैं की घर वापसी का सिलसिला इसी वर्ष जनवरी माह से शुरू किया है। 1 नवंबर तक 14 मुस्लिम युवकों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज की 30 युवतियों ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू युवकों से विवाह किया। महादेवगढ़ मंदिर में भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर विवाह रचाया, पूजा अर्चना की।

इन युवकों ने अपनाया सनातन धर्म

आदिल पिता शाहिद नर्मदा नगर से आदित्य, इमरान पिता युसूफ निवासी नांदिया खेड़ा से ईश्वर, फिरोज पिता अकरम खंडवा से राहुल, आले मुस्तफा पिता इकबाल निवासी भामगढ़ से मारुति नंदन, शेख अनवर पिता शेख महबूब खंडवा से राधेश्याम, फरीद पिता अनवर इंदौर नाका से अक्षय, रफीक पिता अनवर से राजकुमार, असलम पिता अनवर से अजय, हसीना बी पति अनवर से रुक्मणी, समीर पिता रहमान हरसूद से शंकर, अनीश शेख पिता रफीक शेख हरसूद से कृष्णा, रेहान शेख पिता रफीक शेख चीरा खदान से रोहन और मोहम्मद खा पिता रशीद से महादेव