मदर्स डे… पिता ने बच्चों के लिए एक दिन जी मां की जिंदगी, परिवार की उठाई जिम्मेदारी

बीमा सर्वेयर और रोटरी क्लब ऑफ निमाड़ खंडवा के सदस्य लोकेश झंवर ने पत्रिका की पहल पर पहली बार अपने बच्चों के लिए मां बनकर दिन बिताया। सुबह उठकर लोकेश ने बेटी अनन्या और बेटे केशव के लिए चाय बनाई। बेटी अनन्या ने छुट्टी होने का बहाना बनाते हुए उठने और ब्रश करने से भी मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोकेश ने बेटी को ब्रश करवाया। इसके कुछ देर बाद ही अनन्या ने नाश्ते की डिमांड कर दी। लोकेश एकदम से घबरा गए। जल्दी से पोहे का नाश्ता बनाया। नाश्ते के बाद एक घंटा बेटी को ग्रीष्मकालीन अवकाश में मिला होमवर्क भी करवाया।