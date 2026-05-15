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पीएम मोदी की अपील का असर… सांसद ट्रेन से पहुंचे खंडवा, ई-स्कूटर से सवारी कर हुए कार्यक्रमों में शामिल
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पीएम मोदी की अपील का असर… सांसद ट्रेन से पहुंचे खंडवा, ई-स्कूटर से सवारी कर हुए कार्यक्रमों में शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील का असर भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों में नजर आ रहा है। गुरुवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ट्रेन से खंडवा पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन और तीन पुलिया ओवर ब्रिज का पैदल निरीक्षण करने के बाद कार्यकर्ता के ईवी स्कूटर से अपने शासकीय निवास पहुंचे।

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खंडवा

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Manish Arora

May 15, 2026

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस अवसर पर कहा कि संकट की घड़ी में हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश का पालन कर रहे हैं, मैं आमजन से भी अनुरोध करता हूं कि कम से कम डीजल पेट्रोल का उपयोग करें, संभव हो सके तो सोना भी इस वर्ष नहीं खरीदे। निवास से सांसद पाटिल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने ईवी स्कूटर से ही गए। इस दौरान विधायक कंचन तनवे सहित भाजपा जिलाध्यक्ष राजपालसिंह तोमर और कार्यकर्ता सांसद निवास पहुंचे। सांसद ई स्कूटर से विधायक को साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे।

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Published on:

15 May 2026 12:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / पीएम मोदी की अपील का असर… सांसद ट्रेन से पहुंचे खंडवा, ई-स्कूटर से सवारी कर हुए कार्यक्रमों में शामिल

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