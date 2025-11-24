सांसद खेल महोत्सव… मैराथन दौड़ से हुई शुरुआत, कबड्डी में खिलाडिय़ों ने दिखाए दांव

खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने फीट इंडिया के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में कराने की घोषणा की। सांसद खेल महोत्सव का जिला मुख्यालय खंडवा में रविवार को शुभारंभ हुआ। खेल महोत्सव के आयोजन की शुरुआत रविवार सुबह नगर निगम तिराहा से हुई। मैराथन दौड़ जिमखाना क्रिकेट क्लब पहुंची, यहां बालिका कबड्डी मैच का आयोजन किया गया।

सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन तनवे, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपालसिंह तोमर, कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने किया। इस अवसर पर पहले जुंबा डांस का आयोजन हुआ। अतिथियों ने तिरंगा गुब्बारे उड़ाकर मैराथन की शुरुआत की। मैराथन में भारत माता रूप में बालिका जीप में सवार रही, लोगों ने हाथ में तिरंगा थाम रखा था। दौड़ नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर टाउन हॉल घंटाघर मुंबई बाजार, रेलवे ब्रिज, इंदिरा चौक होते हुए जिमखाना क्रिकेट मैदान पर पहुंची। सांसद पाटिल के साथ ही उपस्थित अतिथियों ने दादाजी के फोटो पर पुष्प एवं दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर प्रथम प्रतियोगिता के अंतर्गत बालिकाओं की कबड्डी का मैच खंडवा कबड्डी संघ और पुलिस लाइन के बीच खेला गया, जिसमें खंडवा कबड्डी संघ विजेता रही। खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा खेल महोत्सव के माध्यम से छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो खेल में रुचि रखते हैं उनको मंच प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपनी खेल कला का प्रदर्शन कर इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ सके। खंडवा जिले के लिए यह आयोजन प्रथम बार होने जा रहा है जिसमें एक लाख 94 हजार खिलाडिय़ों के पंजीयन पूरे संसदीय क्षेत्र में हुए हैं। खिलाड़ी अलग-अलग 10 खेलों के माध्यम से खेलते हुए आगे बढ़ेंगे।