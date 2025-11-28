नगर निगम : टेेंडर से पहले नगर वन का निर्माण, कांग्रेस का आरोप 50 लाख का भ्रष्टाचार, आयुक्त ने कहा आरोप झूठे

कहा- भ्रष्टों पर दर्ज हो केस

नगर निगम ने कलेक्टर बंगले के सामने नगर वन का निर्माण शुरु कराया है। महापौर अमृता यादव ने जन्मदिन पर नगर वन में दो हजार पौधों का जनभागीदारी से रोपण कराया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन है। कहा- भ्रष्टों पर दर्ज हो केस

निगम ने निकले 50 लाख के टेंडर, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

कांग्रेस ने नगर निगम पर नगर नमो वन के विकास में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि नगर वन में निर्माण के बाद निगम ने 50 लाख रुपए के तीन टेंडर निकाले हैं। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। हालांकि निगमायुक्त ने कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि 13 एकड़ में नगर वन विकास को लेकर टेंडर निकाले हैं। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि नगर वन में लाखों का गेट व अन्य निर्माण टेंडर से पहले किस नियम के तहत किए गए।50 लाख का

टेंडर कर ट्रेचिंग ग्राउंड का डाल रहे कचरा

कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी और निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने गुरुवार को निगम पर 50 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन में बने नगर वन में किया प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस अध्यक्ष ने नगर वन में ट्रेचिंग ग्राउंड व शकर तालाब से मिट्टी डाल डालने की बात कहते हुए कहा कि गेट में प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।

कांग्रेस ने 500 रुपए का नोट लहराते हुए लगाए नारे

कांग्रेसियों ने विधायक और सांसद को सलाह दी कि निगम के अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि पुल और मार्ग का निर्माण पहले बन जाए। प्रदर्शन के दौरान 500 रुपए का नोट दिखाते हुए कहा कि प्रत्येक पौधे में भ्रष्टाचार हुआ है। इस दौरान नारे लगाए कि ‘ एक पेड़ मां ’ के नाम पर ‘ एक पेड़ भ्रष्टाचार ’ बंद करो।

ऐसे समझें टेंडर और कार्य स्थल पर स्थिति

01 : टेंडर व लागत : नगर वन स्वागत द्वारा 1.86 लाख रुपए, निविदा तारिख 26 नवंबर शाम 5.30 बजे तक। खुलने की तिथि 28 नवंबर सुबह 10.30 बजे।

कार्य की स्थिति : कार्य स्थल पर नमो वन गेट का निर्माण कार्य पूर्ण।

02 : टेंडर व लागत : नगर वन निर्माण कार्य, लागत 20.29 लाख, निविदा तारिख 26 नवंबर शाम 5.30 बजे तक। खुलने की तिथि 28 नवंबर सुबह 10.30 बजे।

कार्य की स्थिति : नगर वन के भीतरी छोर में मार्ग व तार की बाउंड्रीवाल निर्माणाधीन।

03 : टेंडर व लागत : नगर वन में मिट्टी डालने के लिए पोकलेन, जेसीबी, डंपर किए जाने पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा, लागत 27.77 लाख, निविदा तारिख 20 दिसंबर ( शाम 5.30 बजे तक ), खुलने का समय 22 दिसंबर ( सुबह 10.30 बजे तक )

कार्य की स्थिति : मिट्टी डालने का कार्य चल रहा है। दो एकड़ से अधिक एरिया में कार्य पूर्ण हो गया है।

कलेक्टर बोले- ये मामला तो लोकायुक्त का है

शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता को आवेदन देकर कहा कि नगर वन में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। बताया कि नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 67 एवं 68 का उल्लंघन कर वित्तीय दुरुपयोग किया जा रहा है। निविदा पूर्व स्वीकृति, प्रशासनिक अनुमति एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बिना कार्य कराना अवैध व्यय है। इन्होंने नियम विरुद्ध टेंडर निकाला है। कांग्रेस ने अधिकारियों पर दस्तावेज में हेराफेरी, निविदा जारी कर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। जांच कर 420 का का केस दर्ज कराने की मांग। मामले में कलेक्टर ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि ये मामला लोकायुक्त का है।

गेट निर्माण कराने में नगर निगम सक्षम है

निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने बताया कि नगर वन 13 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में निर्माण कार्य शुरू हुआ है। गेट निर्माण कराने में निगम सक्षम है। जनभागीदारी से पौधे लगाए जा रहे हैं। नगर वन के शुभारंभ पर महापौर जी के माध्यम से दो हजार पौधे रोपे उपलब्ध कराए गए है। भविष्य में एक लाख पौधे लगेंगे। अभी 50 हजार पौधों का लक्ष्य है।

महापौर ने किया था गेट का उद्घाटन

महापौर अमृता यादव ने अपने जन्मदिन (रविवार )पर ही निर्माणाधीन नगर नमो वन का उद्घाटन किया था। उन्होंने यहां बने गेट का फीता काटा था। कांग्रेस इसी पर सवाल उठा रही है कि जब गेट लग गया और उदघाटन हो गया तो अब इसका टेंडर कैसे निकाला गया। पहले गेट किन नियमों के तहत बनाया गया।