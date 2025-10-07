पूनम की रात में डांडियों की खनक, तालियों की गूंज से गूंजा देवीधाम

शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सोमवार रात को मां नवचंडी देवीधाम परिसर में गरबा रास प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मंदिर प्रमुख महंत बाबा गंगाराम ने बताया कि प्रतियोगिता में खंडवा के साथ बाहर की टीमें भी शामिल हुई। शाम 7.30 महाआरती के बाद आरंभ हुई प्रतियोगिता देर रात तक चली।
प्रतियोगिता में इटारसी की 2 टीम, बुरहानपुर की 3 टीम और खंडवा की दो टीम शामिल हुई। पहली प्रस्तुति मां नवचंडी गरबा मंडल की हुई। प्रत्येक टीम ने गरबा में डांडियों पर और रास में ताली से गरबा कर दो-दो प्रस्तुति दी। आयोजन में मां नवचंडी देवी धाम भक्त परिवार के निर्देश शानू वर्मा, गंगेश वर्मा, संतोष मोटवानी, सत्येंद्र सोहनी, प्रशांत बारचे, राकेश दशोरे, पूर्व पार्षद मीना वर्मा सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।
