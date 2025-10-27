तीन दिन में तीन लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर, फंसे जाम में

दीपावली पर्व के बाद से तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला निरंतर जारी है। अवकाश के दिन होने से बड़ी संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु अपने निजी चार पहिया वाहनों से पहुंच रहे हैं। पिछले तीन दिन में तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए।

पिछले तीन-चार दिनों से तीर्थ क्षेत्र और उससे लगे मोरटक्का, सनावद, बड़वाह तक यातायात जाम की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय निवासी भी जाम से परेशान हैं। मुख्य मार्गों पर 10 से 15 मिनट की दूरी तय करने में एक से दो घंटे का समय लग रहा है। पिछले तीन दिनों में लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं। सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अभी उज्जैन सिंहस्थ आने में 2 वर्ष का समय हैं किंतु अभी से ही भीड़ नियंत्रण यातायात और पर्किंग प्रशासन की क्षमता से बाहर दिख रहा है। मंदिर दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं को दो से 3 घंटे का समय लग रहा है।