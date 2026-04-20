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परशुराम जयंती : ब्रह्मोत्सव… अश्वों पर वीरांगना रूप में निकली युवतियां, परशुराम रूप में युवा
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परशुराम जयंती : ब्रह्मोत्सव… अश्वों पर वीरांगना रूप में निकली युवतियां, परशुराम रूप में युवा

-भगवान परशुराम की 50 किलो वजनी अष्टधातु प्रतिमा को कराया नगर भ्रमण -सर्व ब्राह्मण समाज, विश्व ब्राह्मण संघ ने निकाली शोभायात्रा -भगवान परशुराम जयंती पर पांच दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन होगी महाआरती

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खंडवा

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Manish Arora

Apr 20, 2026

सर्व ब्राह्मण समाज और विश्व ब्राह्मण संघ के तत्वावधान में भगवान परशुराम जयंती पर पांच दिवसीय ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। रविवार को महोत्सव के चौथे दिन शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा में भगवान परशुराम की 50 किलो वजनी अष्टधातु की प्रतिमा को नगर भ्रमण कराया गया। युवतियां वीरांगना रूप में अश्वों पर, ऊंट पर बालक और रथ में परशुराम रूप में सोमू व्यास आकर्षण का केंद्र रहे।

पारंपरिक वेशभूषा में हुए शामिल
शोभायात्रा शाम 6.30 बजे उत्कृष्ट स्कूल मैदान से निकाली गई। शोभायात्रा में महिलाएं लाल वस्त्र और पुरुष सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर शामिल हुए। डीजे, ढोल पर बज रहे भक्तिगीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देते समाजजन चल रहे थे। शोभायात्रा में हनुमानजी की प्रतिमा, विशालकाय नंदी महाराज की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। जगह-जगह स्वागत मंचों से शोभायात्रा पर पुष्पवर्षा की गई।

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Published on:

20 Apr 2026 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / परशुराम जयंती : ब्रह्मोत्सव… अश्वों पर वीरांगना रूप में निकली युवतियां, परशुराम रूप में युवा

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