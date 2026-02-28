28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

तीर्थदर्शन यात्रा… प्रभु श्रीराम के बाल विग्रह को देखने बुजुर्गों की आंखों में चमक

-अयोध्या तीर्थ के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए खंडवा के बुजुर्ग

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Feb 28, 2026

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत शुक्रवार को स्पेशल ट्रेन से निमाड़ के बुजुर्ग अयोध्या तीर्थ के लिए रवाना हुए। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के बाल विग्रह को देखने के लिए बुजुर्गों की आंखों में अलग ही चमक नजर आ रही थी। पहली बार तीर्थयात्रा पर जा रहे बुजुर्ग तो भावुक हो उठे। परिजन ने माला पहनाकर बुजुर्गों को स्पेशल ट्रेन से रवाना किया। तीर्थयात्रा से बुजुर्गों की वापसी 2 मार्च हो होगी।

तीर्थयात्रा के लिए निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले के करीब 700 बुजुर्ग सुबह 10 पार्वतीबाई धर्मशाला पहुंचे। तीर्थयात्रियों को उनके दस्तावेज देखकर टिकट दिए गए। डिप्टी कलेक्टर दिनेश सांवले ने बताया सभी तीर्थयात्री दोपहर 2 बजे प्लेटफार्म क्रमांक 6 से स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। सभी बुजुर्गों की सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। इस अवसर पर महापौर अमृता अमर यादव भी पहुंचीं और तीर्थयात्रा पर जा रहे बुजुर्गों का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान करते हुए शुभकामनाएं दी।

जीवन में पहली तीर्थयात्रा
ग्राम रांजनी निवासी 70 वर्षीय सेवन्ती बाई तीर्थयात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व भावुक हो उठी। उन्होंने बताया परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से वह पूरे जीवनकाल में एक भी तीर्थयात्रा नहीं कर पाई थी। सेवन्ती बाई ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत अयोध्या तीर्थयात्रा की खबर उसने सुनी, तो इस यात्रा के बारे में पता लगाया और तहसील के माध्यम से आवेदन कर दिया। उन्हें अयोध्या तीर्थयात्रा करने का अवसर मिल रहा है। उन्हें इस बात की खुशी है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन होंगे और वह धन्य हो जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 01:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / तीर्थदर्शन यात्रा… प्रभु श्रीराम के बाल विग्रह को देखने बुजुर्गों की आंखों में चमक

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP में 2.5 लाख रूपये की रिश्वत मांग रही थी सुपरवाइजर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

khandwa news
खंडवा

ये कैसा आइसीयू.. तीन दिन से एसी बंद, मरीजों को पंखे से दे रहे ठंडक

खंडवा

ठगों ने सालभर में उड़ाए 3.88 करोड़, 14 लाख मिले, 70.43 लाख होल्ड पर

शहर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा दो मामलों में ठगों ने ज्यादा मुनाफे और सस्ते सोने का लालच देकर दो लोगों से कुल 1 करोड़ 57 लाख 99 हजार रुपये की ठगी कर ली।
खंडवा

टैक्स : गुजराती भवन, गुरुद्वारा अध्यक्ष समेत 65 संस्थाओं ने दबाया 1.25 करोड़ रुपए, कुर्की की तैयारी

urban administration
खंडवा

स्टेशन रोड : 16 दुकानें जमींदोज, व्यापारी बोले… होली तक मोहलत नहीं मिली, 23 साल की कमाई मलबे में तब्दील

Encroachment
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.