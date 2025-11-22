पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा… पहली उड़ान में पांच यात्री पहुंचे ओंकारेश्वर दर्शन के लिए

पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के शुभारंभ के बाद शुक्रवार को ओंकारेश्वर में पहली उड़ान से पांच यात्री ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए सुबह 9 बजे पहुंचे। इंदौर और उज्जैन के तीर्थयात्रियों का कोठी हेलीपैड पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मांधाता विधायक ने किया। तीर्थयात्रियों को वीआइपी ट्रिटमेंट के साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कराए गए। दर्शन के बाद तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से ही वापस इंदौर के लिए रवाना हुए।

हेलीकॉप्टर से उतरते ही पांचो तीर्थ यात्रियों का जिला प्रशासन, सांसद और विधायक द्वारा फूल माला पहनाकर गर्म जोशी से स्वागत किया गया। यहां पर यात्रियों के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था। मंच पर मप्र पर्यटन विकास निगम द्वारा यात्रियों को चाय नाश्ता कराया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा, पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा, सहायक कलेक्टर एवं सीएमएअपे डॉ. श्री कृष्णा सुशीर, नप अध्यक्ष मनीषा परिहार तथा जनपद अध्यक्ष पुनासा राव पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्षदगण एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मंदिर में डिप्टी कलेक्टर मुकेश काशिव ने सभी यात्रियों का माल्यार्पण कर एवं प्रसाद, श्रीफल भेंट कर स्वागत किया।

बढ़ाए जाएंगे हेलीकॉप्टर सेवा के राउंड

अवसर पर सांसद पाटिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को टूरिस्ट सर्किट और हवाई यात्रा सुविधा से जोड़ा गया है। इस सुविधा के प्रारंभ होने से तीर्थयात्री कम से कम समय में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे। विधायक पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हर समुदाय और हर वर्ग के लिए विकास योजनाएं प्रारंभ की हैं। हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवा के राउंड बढ़ाए जाएंगे।

हेलीकॉप्टर से ये यात्री आए

पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की पहली उड़ान में पांच यात्री पहली बार ओंकारेश्वर आए। जिनमें राजेश उदावत एमआइसी मेंबर इंदौर, मलखान कटारिया पार्षद इंदौर, परशुराम वर्मा पूर्व पार्षद इंदौर, हिमांशु सोनी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एवं शुभम तिवारी शामिल थे। पहली फ्लाइट में पहुंचे यात्री शुभम तिवारी ने बताया कि वह महेश्वर के रहने वाले हैं। फ्लाई करने के बाद 20 मिनट की जर्नी थी और बहुत ही स्मूथ राइड थी। कम समय में आप महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन एक घंटे के टाइम स्पैन में कर सकते हैं।

फ्लाइट कमांडर राजीव मिश्रा को है 35 साल का अनुभव

हेलीकॉप्टर को पहली बार ओंकारेश्वर लेकर पहुंचने वाले लाइव कमांडर राजीव मिश्रा ने बताया कि सौभाग्य है कि महाकाल ने हमें यह मौका दिया कि हम उनके जितने भी दर्शनार्थी हैं उनको लेकर के यहां पर उतर सके। मुझे करीब 35 साल हो गए हैं जहाज उड़ाते हुए। ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि दिल्ली में है। वहां से हम लोग सारा संचालन करेंगे। इससे पहले हम उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में लगे हुए थे, जहां पर पिछले करीब 10-12 सालों से कंपनी वहां पर ऑपरेशन में है।