नर्मदा ब्रिज पर कंबल बेचकर पुलिस ने पकड़े लूट के आरोपी

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान इस कार्रवाई का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नर्मदापुरम के ईदगाह मोहल्ला निवासी गटरा, अप्पा उर्फ अयान पिता अफसर हुसैन (25) और कासिम पिता अफसर सैय्यद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अयान पर 9 और काशिम पर 2 प्रकरण दर्ज है। बता दें की पड़ावा क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज के पास 12 नवंबर को कपड़ा व्यवसायी हशमत राय गुरुबानी के साथ लूट हुई थी। ईरानी गैंग के आरोपियों ने स्वंय को पुलिसकर्मी बताते हुए व्यवसायी से सोने की दो अंगूठी और चैन उतरवा ली। मारपीट की अंगूठी व चैन लूट कर बाइक से भाग गए थे। आरोपियों का सुराग जुटाने के लिए पुलिस ने अलग-अलग लोकेशन के 500 कैमरों के वीडियो देखे। जिससे दोनों आरोपियों की पहचान हो सकी।

नर्मदा ब्रिज के दोनों ओर कंबल और फल बेचते रहे

पुलिस को सूचना मिली थी कि अयान और कासिम नर्मदापुरम में ईदगाह मोहल्ले में रहते हैं। दोनों ने बुधनी में थाने के पास करीब 100 मीटर की दूरी पर किराए का मकान ले रखा है। दिन भर दोनों मोहल्ले में रहते और शाम में खाना खाने के बाद किराए के कमरे में आकर सो जाते। यह पता चलने पर पदमनगर थाना प्रभारी आर्य अपनी टीम के साथ सक्रिय हो गए। दोनों आरोपियों को एक साथ पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को तैनात किया, जो नर्मदा ब्रिज के दोनों ओर कंबल और फल बेचते रहे। पुलिसकर्मियों ने आम लोगों को 80 से 100 रुपये में कंबल बेचे और इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी।

51 हजार रुपए व इनाम में ड्रेस

लूट की गुत्थी सुलझाने पर कपड़ा व्यवसायी गणेश गुरबानी ने पदमनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य, एसआइ हर्ष सोनगरे, प्रधान आरक्षक विकास मण्डलोई, आरक्षक नितिन विश्वकर्मा सहित अन्य को 51 हजार रुपए और ड्रेस देने की घोषणा की। प्रेसवार्ता में उनके साथ भाजपा पूर्व अध्यक्ष हरिश कोटवाले और भाजपा नेता दिनेश पालीवाल भी मौजूद रहे।