8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

पुलिस ने देर रात खटखटाए गुंडे बदमाशों के दरवाजे, चौराहे पर पुलिस देख छुटा लोगों का पसीना

कड़कड़ाती ठंड में देर रात शहर पुलिस छावनी बना रहा। 6 दिसंबर के मद्देनजर मुख्य मार्ग, चौराहे व संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों ने गश्त कर रात में घूमने वालों को रोककर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती देखकर देर रात घूमने वालों के भी पसीने छूटे गए। इधर गुंडे और निगरानी बदमाशों के घर पुलिस ने दस्तक दी। घर में सर्चिंग कर पूछताछ की है।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Dec 08, 2025

शहर में शुक्रवार रात करीब 12.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के तीनों थाने, पुलिस लाइन और एसएएफ के जवानों का जमावड़ा रहा। यहां से नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे ने संघनता से चेकिंग कर गुंडे बदमाशों के घर सर्चिंग करने के निर्देश दिए। इसके बाद तीनों थानों से पांच से छह टीम बनाई गई। चौराहों पर वाहन चेकिंग के लिए अलग और गुंडे बदमाशों को घर जाकर चेक करने के लिए अलग-अलग टीमों को सक्रिय किया।

केवलराम चौहारा, नगर निगम तिराहा, जलेबी चौक, कहारवाड़ी, इंदिरा चौक, अग्रसेन चौराहा और शिवाजी चौक पर पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर चेक करते रहें। बाइक, ऑटो व कार को रोककर चेक किया।बाइक व कार सवारों ने बताया कि वे शादी से वापस आ रहे। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई। कुछ नहीं मिलने पर सभी को छोड़ दिया गया।

बदमाशों को अपराध नहीं करने की समझाइश दी

साहब वह घर पर नहीं हैं, ट्रक ड्राइवर करने लगा है शाम तक आ जाएगा। मैं तो सुधर गया हूं साहब अब घर पर ही रहता हुं। इस तरह के संवाद भी सुनने को मिले हैं। दरअसल पुलिसकर्मी जब गुंडे व निगरानी बदमाशों के घर पहुंचे तो उन्हें इस तरह के जवाब मिले हैं। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घर पर मिले बदमाशों को अपराध नहीं करने की समझाइश दी। इसके जो घर पर नहीं मिले उनके परिजनों को भी समझाया हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / पुलिस ने देर रात खटखटाए गुंडे बदमाशों के दरवाजे, चौराहे पर पुलिस देख छुटा लोगों का पसीना

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

SIR : 18 हजार मृतक समेत 89 हजार वोटर बाहर, 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति लगा सकेंगे

SIR
खंडवा

SIR : गलत मैपिंग…बीएलओ से नोकझोंक, नोडल बोले तू कौन उठाकर पटख दूंगा

BLO
खंडवा

इधर चल रहे थे सात फेरे…उधर ‘लवर’ ने वायरल कर दिए गंदे फोटो-वीडियो

mp news
खंडवा

MP वालों की बल्ले-बल्ले! नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा, काशी एक्सप्रेस का भी बढ़ा स्टॉपेज

new nanded-tanakpur weekly train khandwa kashi express stoppage MP Railway update
खंडवा

दूध में फैट या फरेब ! दुकानों पर तीन तरह के बिक रहे दूध, सब के भाव अलग- अलग…ठगा रहे ग्राहक

Children are not getting milk, dairies are not supplying milk powder.
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.