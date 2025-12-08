पुलिस ने देर रात खटखटाए गुंडे बदमाशों के दरवाजे, चौराहे पर पुलिस देख छुटा लोगों का पसीना

शहर में शुक्रवार रात करीब 12.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के तीनों थाने, पुलिस लाइन और एसएएफ के जवानों का जमावड़ा रहा। यहां से नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे ने संघनता से चेकिंग कर गुंडे बदमाशों के घर सर्चिंग करने के निर्देश दिए। इसके बाद तीनों थानों से पांच से छह टीम बनाई गई। चौराहों पर वाहन चेकिंग के लिए अलग और गुंडे बदमाशों को घर जाकर चेक करने के लिए अलग-अलग टीमों को सक्रिय किया।

केवलराम चौहारा, नगर निगम तिराहा, जलेबी चौक, कहारवाड़ी, इंदिरा चौक, अग्रसेन चौराहा और शिवाजी चौक पर पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर चेक करते रहें। बाइक, ऑटो व कार को रोककर चेक किया।बाइक व कार सवारों ने बताया कि वे शादी से वापस आ रहे। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई। कुछ नहीं मिलने पर सभी को छोड़ दिया गया।

बदमाशों को अपराध नहीं करने की समझाइश दी

साहब वह घर पर नहीं हैं, ट्रक ड्राइवर करने लगा है शाम तक आ जाएगा। मैं तो सुधर गया हूं साहब अब घर पर ही रहता हुं। इस तरह के संवाद भी सुनने को मिले हैं। दरअसल पुलिसकर्मी जब गुंडे व निगरानी बदमाशों के घर पहुंचे तो उन्हें इस तरह के जवाब मिले हैं। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घर पर मिले बदमाशों को अपराध नहीं करने की समझाइश दी। इसके जो घर पर नहीं मिले उनके परिजनों को भी समझाया हैं।