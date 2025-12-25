25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

खंडवा

बलवा ड्रिल की रिहर्सल में पुलिसकर्मियों के निकले आंसू, पथराव के साथ छोड़े आंसू गैस के गोले

निमाड़ रेंज डीआइजी के वार्षिक निरीक्षण को लेकर पुलिस ग्राउंड पर बलवा ड्रिल की रिहर्सल हुई। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी बलवाई बने रहे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिसकर्मी इससे बचते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों तरफ के पुलिसकर्मियों की आंखों से आंसू निकल आए।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Dec 25, 2025

डीआइजी सिद्धार्थ बहुगुणा वार्षिक निरीक्षण पर दो दिन 26 व 27 दिसंबर को जिले में रहेंगे। उनके निरीक्षण को लेकर एसपी, सीएसपी कार्यालय और थानों में तैयारी की जा रही है। सीएसपी कार्यालय और शहर के तीनों थानों का वे निरीक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस लाइन में भी वे निरीक्षण करने पहुंचेंगे। यहां पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनने के साथ ही बलवा होने पर पुलिस किस तरह काबू करती इसको लेकर बलवा ड्रिल भी की जाएगी।

इसको लेकर बुधवार को पहली रिहर्सल पुलिस ग्राउंड पर हुई है। जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे मजिस्ट्रेट बने। पुलिस की तरफ से हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल चौहान और यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह परिहार ने नेतृत्व किया।

वही बलवाई बने पुलिसकर्मियों की तरफ से छैगांवमाखन थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम धारवे और पंधाना थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप देवड़ा ने नेतृत्व किया। नारेबाजी कर कपड़े से बने गोले पुलिसकर्मियों पर फेंके, बदले में पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके और लाॅठी चार्ज किया। सीएसपी बारंगे ने बताया कि गुरुवार को भी बलवा ड्रिल रिहर्सल की जाएगी। फाइनल बलवा ड्रिल 27 को होगी।

Published on:

25 Dec 2025 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / बलवा ड्रिल की रिहर्सल में पुलिसकर्मियों के निकले आंसू, पथराव के साथ छोड़े आंसू गैस के गोले

खंडवा
