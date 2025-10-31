प्रकाश पूरब… गुरु का जसगान करते निकली प्रभात फेरी, गुरुद्वारा हरकिशन साहिब में सजा गुरु का दिवान

सिख समाज द्वारा सिख पंथ के प्रवर्तक प्रथमेश गुरु श्री गुरुनानक देवजी का 556वां प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली जा रही है। गुरुवार को प्रभातफेरी गुरुद्वारा श्री गुरुसिंघ सभा से निकलकर पंजाब कॉलोनी गुरुद्वारा श्री हरकिशन साहिब पहुंची। यहां गुरु का दिवान सजा। ज्ञानी सुरजीतसिंध खालसा रागी जत्थेने कीर्तन किया। हेडग्रंथी जसबीरसिंघ राणा ने कथा से संगत को निहाल किया।
गुरुसिंघ सभा अध्यक्ष जोगेंद्र सिंघ कुकरेजा एवं सचिव दलजीत सिंघ सवन्नी ने आई संगत का आभार माना। श्री हरकिशन साहिब गुरुद्वारा अध्यक्ष गुरभेज सिंघ होडा ने पंजाब कालोनी की संगत की ओर से सभी का आभार माना। श्री गुरुसिंघ सभा प्रवक्ता भूपेंद्रसिंघ कुकरेजा, दलजीत सिंघ खनुजा, सुमित सिंघ होडा ने बताया शुक्रवार को प्रभात फेरी गुरुद्वारा से बांबे बाजार, घंटाघर, श्रीनगर कॉलोनी, नवकार नगर से पदम नगर जाएगी। वहां गुरु का दीवान सजाया जाएगा।
धन गुरुनानक सारा जग तारिया के जयकारों गूंजा क्षेत्र
सिंधी कॉलोनी स्थित बालकधाम गुरुद्वारा प्रमुख स्वामी माधवदास उदासी के सानिध्य में गुरु नानकदेवजी के प्रकाशोत्सव पर गुरुवार से प्रभात फेरी शुरू हुई। बालकधाम प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि प्रात: प्रभातफेरी सिंधी कॉलोनी एवं टैगोर कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से श्री गुरुनानक देवजी के जस गान करते निकली। आतिशबाजी एवं पुष्प वर्षा से प्रभातफेरी का स्वागत किया गया। इस दौरान स्वामी माधवदास उदासी, हरू आसवानी, बाबू जेठवानी द्वारा गीतों, भजनों, पंजड़ों की प्रस्तुति दी गई। पल्लव पश्चात प्रसादी का वितरण हुआ।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़