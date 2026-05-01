कृष्णधाम कॉलोनी में मोबाइल टॉवर का विरोध, महिलाएं पहुंचीं थाने, कंपनी कर्मचारी पर अभद्रता का आरोप

रहवासियों ने कंपनी कर्मचारियों से दस्तावेज भी मांगे, जिसके चलते विवाद की स्थिति बन गई। जिसके बाद रहवासी महिलाएं कोतवाली थाने पहुंचीं और आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने बताया कि निजी कंपनी द्वारा एक पुराने 20 बाय 50 के मकान में टॉवर लगाने की अनुमति घर मालिक से ली गई है। पिछले छह माह से इसका विरोध किया जा रहा है। जनसुनवाई में भी आवेदन दे चुके है, लेकिन कंपनी वाले बार-बार आ जाते है। पिछली बार निगम उपायुक्त भी यहां आईं थीं, जिनके सामने भी विरोध के बाद काम रोका गया था।

महिलाओं से की अभद्रता, थाने में शिकायत

गुरुवार को दोबारा कंपनी कर्मचारी पहुंचे और अनुमति के कागज मांगने पर विवाद करने लगे। घर मालिक भी रहवासियों को धमका रहा है। रहवासी महिलाओ आशी सिलावट, मीनाक्षी काजले, रूपा यादव, मनीषा तंवर, सरिता चौहान, नीतू सालवे, गायत्री सांलुखे सहित अन्य ने लिखित में आवेदन देकर अभ्रदता करने वाले कंपनी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है।