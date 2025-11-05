जनसुनवाई : कांग्रेसी नेता गले में शराब की खाली बोतल की माला, हाथों में पत्रिका अखबार लेकर अफसरों से पूछा-कब बंद होगा अहातों का अवैध कारोबार

शहर में अवैध अहाते संचालन और ग्रामीण क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब के कारोबार को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। शराब की खली बोतल की माला पहने, हाथों में पत्रिका अखबार लिए बंद करो…बंद करो… शराब के अवैध अहाते बंद करो के नारे लगाते हुए कांग्रेसी नेता और पार्षद पहुंचे।

नेताओं के आक्रोश पर कार्रवाई का आश्वासन

जनसुनवाई में बैठे अफसरों के सामने अवैध शराब का मुद्दा उठाया और पूछा कि कब बंद होगा अवैध शराब का कारोबार। नेताओं के आक्रोश पर जनसुनवाई में बैठे अपर कलेक्टर केआरबड़ोले और जिला सहायक आबकारी अधिकारी सीएस मीणा ने आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई होगी।

जनसुनवाई में लहराया पत्रिका अखबार

अवैध अहाते और शराब का मुददा पत्रिका ने से उठाया था। इसी के बाद मंगलवार को जनसुनवाई में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर और कांग्रेस की पूर्व शहर अध्यक्ष रचना तिवारी, पार्षद मनोज मंडलोई, शब्बीर कादरी समेत शराफअली, अशलम गौरी, नरसिंभा आदि जनसुनवाई पत्रिका अखबार की प्रतियां लेकर पहुंचे।

किराना दुकान पर बच्चों के हाथों बेची जा रही शराब

कांग्रेस नेत्री रचना तिवारी और नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर गले में खाली शराब बोतल की माला पहनी हुई थी। इन्होंने अफसरों को माला भेंट की। पत्रिका अखबार दिखाकर बोले अवैध शराब का कारोबार बंद कराओ। सार्वजनिक स्थल पर अहाते बंद करो। किराना दुकानों बच्चों के हाथों शराब बेची जा रही है। अफसरों से पूछा कि दो साल पहले शिवराज सरकार ने अहातों के नियम पर रोक लगा दी है। अहाते किस नियम के तहत संचालित हो रहे हैं। आबकारी अधिकारी सीएस मीणा ने जवाब दिया कि नियम नहीं है। इस पर कार्रवाई करेंगे।

शहर में 17 अवैध अहाते संचालित

शहर में संचालित 17 अवैध अहाते, ढाबों पर परोसी जा रही शराब : शहर में मानसिंह मिल तिराहे के निकट, पंधाना रोड पर आबना नदी, इंदौर नाका, शीतला माता मंदिर के बगल, लालचौकी के निकट, सिनेमा चौक, माता चौक, लोहारी नाका, आनंद नगर समेत 17 से अधिक अवैध अहाते चल रहे हैं। इंदौर नाका समेत कई अन्य दुकानें विवादित स्थल पर खुली हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती।

अहातों पर प्रशासन मेहरबान

कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष रचना तिवारी ने कहा कि अहातों पर प्रशासन मेहरबान है। तिवारी ने नशे में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को पत्रिका में छपी खबर में बच्चे किराना दुकानों पर शराब बेच रहे हैं। इस बात की चिंता हम सब को करनी चाहिए। शहर से लेकर गांव तक शराब से महिलाएं परेशान हैं। यहां तक लाडली बहनों की शिकायत है कि उनके पति और बच्चे उनसे पैसे छीनकर शराब पी रहे हैं। तिवारी ने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कराने का आरोप लगाते हुए नाकाम बताया।

अहाता व ढाबों पर कार्रवाई करो

नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है कि शराब की दुकानें हाइवे से होनी चाहिए। लेकिन शहर में हाइवे और ढाबा पर शराब बेची जा रही है। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अहाते संचालित हो रहे हैं। पत्रिका ने इसे प्रकाशित किया तो तस्वीरें सामने आई। इसके बाद भी अधिकारियों को नहीं दिख रहा है।

पत्रिका ने उठाया मुद्दा, जनता मुखर

पत्रिका ने ‘ कागजों पर अहाते बंद…दुकानों पर खुलेआम टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब ’। ‘ जो शराब चाहिए मिलेगी, डरने की जरूरत नहीं, पुलिस हमारे साथ है‘ । ‘ कलेक्टर साहब देखिए…किराना दुकानों पर खुलेआम बच्चों के हाथों बिक रही अवैध शराब ’ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। जनता मुखर होकर सामने आई। इसके बावजूद अभी भी अफसर तमाशबीन बने हुए हैं।

केआर बडोले, अपर कलेक्टर

जनसुनवाई में आवेदन मिला है। इसकी जांच कराकर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आबकारी के अधिकारी को जांच सौंपी गई है।