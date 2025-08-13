Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

जनसुनवाई… बेटी नेशनल गेम के लिए सिलेक्ट हुई, आर्थिक स्थिति के कारण जाने में असमर्थ

-गरीब मां ने लगाई गुहार, कलेक्टर ने 10 हजार की आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश -कलेक्टर गुप्ता ने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनी

खंडवा

Manish Arora

Aug 13, 2025

सर मेरी बेटी ताइक्वांडो की होनहार खिलाड़ी है। उसने इंटर स्टेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल गेम के लिए जगह बनाई है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके कारण हम उसे नेशनल कांपिटिशन के लिए नहीं भेज पा रहे है। यह गुहार माता चौक निवासी ममता इंदौरे ने अपनी 11 वर्षीय बेटी अदिति को लेकर कलेक्टर ऋषव गुप्ता से लगाई। कलेक्टर ने तुरंत ही संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं।

मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में पहुंची वन स्टाप सेंटर की महिला कर्मचारियों ने माफीनामा देते हुए काम से पृथक न किए जाने को लेकर गुहार लगाई। उल्लेखनीय है कि वन स्टाप सेंटर की 7 महिला कर्मचारियों को जनसुनवाई में ही हुई शिकायत के बाद कंपनी द्वारा हटा दिया गया है। महिलाओं का कहना था कि उन पर ही परिवार का बोझ है, उनमें से कोई विधवा, कोई परित्यागता, कोई दिव्यांग है। महिलाओं ने कलेक्टर से माफी मांगते हुए एक मौका ओर देने की मांग की। ग्राम अहमदपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया अहमदपुर से अजंटी मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आने जाने में वर्षा ऋतु में बहुत परेशान हो रही है। ग्रामीणों ने इस मार्ग की रिपेयरिंग तत्काल कराने की मांग की। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के महा प्रबंधक को समय सीमा में मार्ग की रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा, अपर कलेक्टर केआर बड़ोले सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 01:43 pm

Published on:

13 Aug 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / जनसुनवाई… बेटी नेशनल गेम के लिए सिलेक्ट हुई, आर्थिक स्थिति के कारण जाने में असमर्थ

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

खाद : 5 हजार टन यूरिया, 3 हजार डीएपी खाद कम आई, आंसू बहा रहे किसान

dap-urea
खंडवा

शिक्षक दिवस : शैक्षणिक, खेल-कूद गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 150 शिक्षक सम्मानित

teacher's Day
खंडवा

शिक्षक दिवस : ‘ प्रदन्या ’ का कमाल…10 वीं का रिजल्ट था 30 फीसदी…शिक्षकों के मॉडल से 1000 बच्चों को 90 अंक, बनी राष्ट्रीय पहचान

Teacher's Day
खंडवा

ओंकारेश्वर डैम के 21 गेट खुले, तेजी से बढ़ा नर्मदा और क्षिप्रा का जलस्तर, प्रशासन का अलर्ट जारी

Omkareshwar Dam 21 Gates Open
खंडवा

अवनि की नई सुबह… मां ने नौकरी छोड़ थामा हाथ…खुशियों की लहर खंडवा से मुंबई तक दौड़ गई

Central Adoption Resource Authority(CARA)
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट