Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

जनसुनवाई…. भावसिंगपुरा की महिलाओं ने लगाया सरपंच पर योजनाओं का लाभ नहीं देने का आरोप

कलेक्टर ने छात्रा को गिफ्ट किया पेन, कहा -बेटी खूब पढ़ो -टीसी नहीं मिलने से पढ़ाई से वंचित छात्रा आई थी समस्या सुनाने

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 26, 2025

जनसुनवाई में आई पांचवी की छात्रा की समस्या सुनकर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने उसे हल करने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही छात्रा को अपना पेन गिफ्ट करते हुए उससे कहा बेटी खूब पढ़ो। मामला यह है कि मंगलवार को कुसुंबिया की छात्रा जो वर्तमान में नानी के पास टोकरखेड़ा में रह रही है, उसे पुराना स्कूल टीसी नहीं दे रहा है। छात्रा ने बताया कि उसे आगे पढऩा है, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी लग रही है।

कलेक्टर ने तुरंत ही शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि शाम तक उसे टीसी दिलवाकर उसका एडमिशन गांव के दूसरे स्कूल में करवाए। वहीं, ग्राम भावसिंगपुरा से आई महिलाओं ने सरपंच पर योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। कुलदीपसिंह निवासी ग्राम सहेजला ने प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि खाते में नहीं आने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर ने अधीक्षक भू अभिलेख को मामले की जांच कर आवेदक की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं, जनसुनवाई में तुलसी स्टेट कॉलोनी की महिलाएं भी पहुंची। उन्होंने रोड की मांग करते हुए चक्काजाम करने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने उन्हें समझाइश दी कि ये कानूनी तौर पर गलत है। संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकतें है। उ

जनसुनवाई में विमला डोंगरे ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि वह सहायक शिक्षक पद से रिटायर हो चुकी है, उसे अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं मिल रहा है। जिस पर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदिका के पेंशन का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर केआर बड़ोले, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, डिप्टी कलेक्टर दिनेश सावले सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / जनसुनवाई…. भावसिंगपुरा की महिलाओं ने लगाया सरपंच पर योजनाओं का लाभ नहीं देने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

सांसद की अर्थी निकालने के बाद,एक्शन मोड पर भाजपा संगठन…सीएम हाउस से रात 11.30 बजे आया फोन

Farmer
खंडवा

हॉस्टलों में नहीं मिले गद्दे-कंबल, ठंड से बचने घर से लाए चादर, क्योंकि 55 लाख खाते में नहीं आए

Tribal Affairs Department
खंडवा

MP में किसानों ने BJP सांसद की निकाली अर्थी, करवाया मुंडन, फूट-फूटकर रोई महिलाएं

farmer protest bjp mp gyaneshwar patil arthi yatra onion price controversy mp news
खंडवा

नमो वन : सामूहिक प्रयास से 3000 पौधरोपण

plantation
खंडवा

कोयले से भरी मालगाड़ी के वेगन में भड़की आग, 3 दमकलों की मदद से बड़ा हादसा टला

Major Accident Avert
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.