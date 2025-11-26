जनसुनवाई…. भावसिंगपुरा की महिलाओं ने लगाया सरपंच पर योजनाओं का लाभ नहीं देने का आरोप

जनसुनवाई में आई पांचवी की छात्रा की समस्या सुनकर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने उसे हल करने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही छात्रा को अपना पेन गिफ्ट करते हुए उससे कहा बेटी खूब पढ़ो। मामला यह है कि मंगलवार को कुसुंबिया की छात्रा जो वर्तमान में नानी के पास टोकरखेड़ा में रह रही है, उसे पुराना स्कूल टीसी नहीं दे रहा है। छात्रा ने बताया कि उसे आगे पढऩा है, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी लग रही है।

कलेक्टर ने तुरंत ही शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि शाम तक उसे टीसी दिलवाकर उसका एडमिशन गांव के दूसरे स्कूल में करवाए। वहीं, ग्राम भावसिंगपुरा से आई महिलाओं ने सरपंच पर योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। कुलदीपसिंह निवासी ग्राम सहेजला ने प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि खाते में नहीं आने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर ने अधीक्षक भू अभिलेख को मामले की जांच कर आवेदक की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं, जनसुनवाई में तुलसी स्टेट कॉलोनी की महिलाएं भी पहुंची। उन्होंने रोड की मांग करते हुए चक्काजाम करने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने उन्हें समझाइश दी कि ये कानूनी तौर पर गलत है। संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकतें है। उ

जनसुनवाई में विमला डोंगरे ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि वह सहायक शिक्षक पद से रिटायर हो चुकी है, उसे अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं मिल रहा है। जिस पर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदिका के पेंशन का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर केआर बड़ोले, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, डिप्टी कलेक्टर दिनेश सावले सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।