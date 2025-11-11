ओंकारेश्वर के गोमुख घाट पर डूबे पुणे की दंपति, दोनों की मौत

– नर्मदा परिक्रमा पर जाने से पहले गोमुख घाट पर स्नान करने के दौरान हुआ हादसा

पुणे में रहने वाले प्रवीण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ 7 नवंबर को ओंकारेश्वर पहुंचे थे। पत्नी सुनंदा एक अपने ग्रुप के साथ नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर जाने वाली थी। वे पत्नी को छोड़ने आए थे। दोनों अलसुबह ही अंधरे में गोमुख घाट पर स्नान करने आए थे। पुलिस का अनुमान हैं कि यहां नहाते समय दोनों में से कोई डूब रहा होगा जिसे बचाने में दूसरा भी डूब गया। पति प्रवीण का शव रविवार को मिल गया था। पत्नी का शव कोठावा आश्रम के पास नर्मदा नदी के किनारे मिला।

दो दिन से परिवार भी संपर्क करने का प्रयास कर रहा था

मृतक के साले सुखराज का कहना है कि बहन सुनंदा व जीजा प्रवीण पुणे में कास्मेटिक की शॉप चलाते है। उनकी एक 19 वर्षीय बेटी है। बहन महाराष्ट्र के अन्य ग्रुप के साथ परिक्रमा पर निकलने वाली थे। 7 नवंबर सुबह से ग्रुप सदस्य उसे व पति के मोबाइल पर फोन कर रहे थे लेकिन दोनों का मोबाइल बंद था। काफी देर तक वे रुके, इसके बाद वे उन्हें छोड़कर परिक्रमा पर निकल गए। दो दिन से परिवार भी फोन लगा रहा था। दोनों को तलाशते हुए परिवार के लोग रविवार को ओंकारेश्वर पहुंचे। पुलिस को सूचना देने पर पता चला की एक व्यक्ति का शव मिला है। परिवार ने शव देखकर उसकी शिनाख्त प्रवीण के रूप में की। इधर सोमवार को पत्नी का शव मिल गया। तीन से पानी में पड़ा होने से शव सड़ गया था।

– पति का शव ओंकारेश्वर में और पत्नी का शव बड़वाह थाना क्षेत्र में आश्रम के पास मिला है। इस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रहे है। – निरीक्षक अनोख सिंदिया, मांधाता थाना प्रभारी।