रंगभरी एकादशी… रंगों से सराबोर होकर श्याम भक्तों ने निकाली खाटू श्याम निशान यात्रा

फाल्गुन शुक्ल की ग्यारस शुक्रवार को खाटू श्याम मंदिरों में रंगभरी एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। इसके एक दिन पूर्व शहर के खाटू श्याम मंदिरों से निशान यात्राओं का आयोजन किया गया। रंग-गुलाल उड़ाते हुए खाटू श्याम भक्त रंगों से सराबोर होकर आइटीआइ स्थित खंडवा नरेश खाटू श्याम मंदिर पहुंचे और निशान अर्पित किए। वहीं, शुक्रवार को शहर के खाटू श्याम मंदिरों सहित बाबा के भक्तों द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।

श्री लखदातार श्याम बाबा मंदिर माता चौक पर फाग उत्सव गुरुवार से शुरू हुआ। महादेव गढ़ मंदिर से गुरुवार को निशान यात्रा निकली गई। श्याम प्रेमियों ने बाबा के भजनों पर नाचते थिरकते जयकारों के साथ निशान यात्रा निकाली। निशान यात्रा में अजय शक्तावत, विजेता शक्तावत, श्याम कवर, रजनी काकाणी, शारदा ताई, रेखा, शोभा डोनी सहित समस्त माता चौक श्याम परिवार मातृ शक्ति उपस्थित रहीं। वहीं, आनंद नगर के श्याम भक्तों ने भी शहर में खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली। वहीं, रामेश्वर स्थित रामेश्वर खाटू श्याम मंदिर से भी सुबह निशान यात्रा निकली, जो खंडवा नरेश खाटू श्याम मंदिर पहुंची। रामनगर स्थित खाटू श्याम मंदिर में भी निशान यात्रा का आयोजन किया गया।

आज यह होंगे आयोजन

-खंडवा नरेश खाटू श्याम मंदिर में सवा क्विंटल फूलों से बाबा का शृंगार होगा। यहां उत्तर प्रदेश की भजन गायिका काजल प्रजापति द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

-रामनगर स्थित रामनगर नरेश खाटू श्याम मंदिर में फूलों और गुलाल से फागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आरती के बाद भजनों की प्रस्तुति होगी।

-माता चौक लखदातार खाटू श्याम मंदिर में बाबा का दरबार सजेगा। फूलों की होली के साथ यहां भी बाहर से आए गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

-गौतम नगर में खाटू श्याम भक्तों द्वारा बाबा का दरबार सजाया जाएगा। प्रमिला शर्मा ने बताया फूलों की होली के साथ कीर्तन का भी आयोजन होगा।

-रामेश्वर नरेश खाटू श्याम मंदिर में भी फूलों की होली का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद प्रसादी वितरण भी होगा।