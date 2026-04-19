राठौर सकल पंच ट्रस्ट… 13 पदों के लिए हुआ मतदान, हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम द्वारा चुनावी प्रक्रिया कराई संपन्न

राठौर सकल पंच ट्रस्ट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को 60 दिन में चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश जारी किए थे। इसी परिपेक्ष्य में शनिवार को प्रशासन द्वारा एसएन कॉलेज में चुनावी प्रक्रिया कराई गई। कुल 14 में से ट्रस्टी नंबर 10 को कोर्ट ने पुराना माना था। बचे 13 ट्रस्टी पद के लिए कुल 32 उम्मीदवार मैदान में थे। शनिवार को संपन्न मतदान में कुल 456 में से 372 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर प्रत्याशी अपने बूथ बनाकर बैठे रहे और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात रहा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना भी कराई गई।
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खंडवा
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