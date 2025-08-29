Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

मौत का रोड… बच्चे घर से निकलते है तो शाम को सही सलामत आएंगे की नहीं, दिनभर डर लगा रहता है

-खंडवा-डुल्हार रोड को लेकर फूटा आक्रोश, क्षेत्रीय किसानों, आमजन ने किया प्रदर्शन -अधिकारियों को दो टूक : आश्वासन लेकर आए हो तो वापस लौट जाओ, हम बैठे रहेंगे

खंडवा

Manish Arora

Aug 29, 2025

साहब… बच्चे सुबह स्कूल-कॉलेज के लिए घर से निकलते है तो दिनभर डर लगा रहता है कि शाम को सही सलामत वापस आएंगे की नहीं। अगर यहां आश्वासन देने आए हो तो लौट जाओं, क्योंकि अब आश्वासन पर काम नहीं होगा। कोई ठोस बात हो तो ही ये आंदोलन स्थगित होगा। यह कहना था सिरपुर फाटे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का। खंडवा-डुल्हार मार्ग को लेकर एक बार फिर लोगों का आक्रोश सडक़ पर नजर आया।

गुरुवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान और ग्रामीण सडक़ पर उतरे और खंडवा-डुल्हार मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ जो करीब एक बजे तक चला। चक्काजाम की सूचना पर एसडीएम बजरंग बहादुर, पीडब्ल्यूडी ईई नरेंद्रसिंह मंडलोई, तहसीलदार महेश सोलंकी, सीएसपी अभिनव बारंगे, पदम नगर टीआइ प्रवीण आर्य सहित भारी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंचा। चक्काजाम के चलते सिरपुर फाटे पर खंडवा-पंधाना-बुरहानपुर की ओर आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने भारी वाहनों को पहले ही आबना नदी के आगे रोक दिया था। चक्काजाम के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी डेली अपडाउन करने वाले कर्मचारियों, बसों के यात्रियों की हुई।

टेंडर हुए, स्वीकृति होते ही शुरू होगा काम
चक्काजाम खुलवाने पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि बिना ठोस बात के आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ईई नरेंद्रसिंह मंडलोई ने बताया कि विभाग द्वारा 17.60 किमी रोड के लिए 44.98 करोड़ की लागत से टेंडर निकाले जा चुके है। मेसर्स दिलीपसिंह रघुवंाी का टेंडर 18.61 प्रतिशत कम दर पर आया है, जिसकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर ऑफिस से होना है। टेंडर स्वीकृत होते ही 15 दिन में वर्क ऑर्डर जारी होगा। ठेकेदार वर्क ऑर्डर मिलने के एक माह में अपना काम शुरू कर देगा। रोड के दोनों छोर पर निर्माण की प्रत्येक जानकारी बोर्ड पर लिखी रहेगी।

कमीशन मांगे तो हमें दें सूचना, करेंगे आंदोलन
ग्रामीणों ने कहा कि इस रोड पर चलने वाला प्रत्येक राहगीर पीडब्ल्यूडी अधिकारी होगा। जरा सी भी गुणवत्ता में कमी आई तो हम तुरंत ही उसकी जांच कराएंगे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि, नेता, अधिकारी कमीशन मांगता है तो उसकी जानकारी हमें दें, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने अधिकारियों को कहा कि आप भोपाल दौड़ लगाना शुरू कर दो, क्योंकि हमने आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं। यदि डेढ़ माह में रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो यहां अनिश्चितकालीन धरना होगा और रोड पर ही टेंट लगाकर यहीं खाना बनाकर खाएंगे।

महिला आरक्षक से अभद्रता, पांच पर केस दर्ज
धरना प्रदर्शन के दौरान बोरगांव बुजुर्ग में पदस्थ महिला पुलिसकर्मी एसपी ऑफिस के लिए कार्य से जा रही थी। इस दौरान धरना स्थल के पीछे साइड कुछ लोगों ने महिला आरक्षक की स्कूटर रोक दी और अभद्रता करने लगेे। महिला आरक्षक ने कहा कि वह ड्यूटी के काम से जा रही है, लेकिन अभद्रता करने वालों ने नहीं सुनी और गाड़़ी खड़ी करके पैदल जाने को कहा। इस बात को लेकर बहसबाजी भी हुई। सामने की ओर खड़े पुलिसकर्मियों को जानकारी मिली तो वहां पहुंचे। तब तक अभद्रता करने वाले वहां से भाग गए। इस मामले में पदम नगर पुलिस ने आरोपी गिरधारी, आदित्य, नटवर व दो अज्ञात के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, छेड़छाड़ करने, रास्ता रोकने का केस दर्ज किया। टीआइ प्रवीण आर्य ने बताया आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तलाश जारी है।

Updated on:

06 Sept 2025 01:02 pm

Published on:

29 Aug 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मौत का रोड… बच्चे घर से निकलते है तो शाम को सही सलामत आएंगे की नहीं, दिनभर डर लगा रहता है

