सफीना अंसारी बनी सिमरन ठाकुूर, संत कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज से रचाया विवाह

सोमवार दोपहर में सफीना अंसारी और संत कुमार ठाकूर महादेवगढ़ मंदिर पहुंचे थे। यहां दोनों ने विवाह करने की इच्छा जताई। सफीना ने कहा कि उसने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नाम सिमरन रख लिया है। उसे सनातन धर्म में आस्था है। इसके चलते आज वह यहां आई है। यहां सिमरन ने संत कुमार ठाकुर के साथ विधि विधान से विवाह कर सात फेरे लिए।

इस विवाह में संत कुमार परिवार के सूरज बाघ, सुरेश बिलगाए, नंदनी बिलगाए ,सरल बाघ साथ महादेवगढ़ के गौतम योगी, आकाश दुबे, विशाल पासी और महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। दोनों को रामचरितमानस भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की।