संपूर्णता अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा कलेक्टर्स को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखंडों के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता और खंडवा के पूर्व कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में खंडवा के साथ बड़वानी, दमोह, धार, निवाड़ी, टीकमगढ़ और विदिशा जिले के कलेक्टर्स को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2024 के बीच सम्पूर्णता अभियान आयोजित किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 संकेतकों को संतृप्त करना था। नीति आयोग की रिपोर्टिंग में आकांक्षी जिला खंडवा द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी 6 संकेतकों में संतृप्तीकरण की स्थिति पाई गई। जिस पर खंडवा कलेक्टर को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।