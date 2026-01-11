संघ शताब्दी वर्ष… हिंदू समाज में सामाजिक एकता को लेकर संघ कर रहा प्रयास

सामाजिक समरसता के भाव को लेकर पूरे जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक जनवरी से आरंभ हिंदू सम्मेलन में संघ की 100 वर्ष की यात्रा और पंच परिवर्तन से सामाजिक एकता, समरसता का भाव पैदा किया जा रहा है। इसी के निमित्त रविवार को शहर में 15 बस्तियों में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना है। यह सम्मेलन सामाजिक समरसता, राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हो रहे हैं। रविवार को नगर में 15 स्थानों जिसमें रामनगर बस्ती, माता चौक बस्ती, सर्वोदय बस्ती, वत्सला विहार बस्ती, गणेशगंज बस्ती, गायत्री बस्ती, किशोर बस्ती, रामेश्वर बस्ती, रमा बस्ती, बडाबम बस्ती, पडावा बस्ती, दादाजी बस्ती, कुंडलेश्वर बस्ती, मानसिंग बस्ती में हिंदू सम्मेलन आयोजित होंगे। आयोजन को लेकर कॉलोनी में उत्साह के साथ कलश यात्राएं निकाली जा रही है। घर-घर जाकर नागरिकों से संपर्क कर सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। बड़ाबम बस्ती में हिंदू सम्मेलन के एक दिन पूर्व शिव एवं माता मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ।