Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद ज्योर्तिलिंग ओंकारेश्वर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई

दिल्ली में ब्लास्ट की घटना को देखते हुए ज्योर्तिलिंग ओंकारेश्वर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर अब संघन जांच करने पर ही श्रद्धालुओं का प्रवेश दिया जाएगा। ओंकारेश्वर मुख्य मंदिर के साथ ही ममलेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर बांध की सुरक्षा को ओर अधिक पुख्ता किया जा रहा है। इसको लेकर एसपी ने मूंदी एसडीओपी और मांधाता थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए गए।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Nov 12, 2025

मांधाता पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने मुख्य मंदिर ओंकारेश्वर, ममलेश्वर एवं ओंकारेश्वर बांध की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक ली। बैठक में नगर परिषद ओंकारेश्वर के सीएमओ कृष्णा क्षितिज, एसडीओपी मुंदी मनोहर सिंह गवली, थाना प्रभारी मांधाता निरीक्षक अनोख सिंह सिंदिया, सीआइएसएफ के कंपनी कमांडर निरीक्षक नंदलाल सिते, नायब तहसीलदार उदयसिंह मंडलोई, मुख्य मंदिर ओंकारेश्वर के प्रबंधक अशोक महाजन, सहायक आशीष दीक्षित, दीपक मालाकार, ममलेश्वर मंदिर के ट्रस्टी दुलेसिंह सोलंकी सहित अन्य मौजूद रहे।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं

उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंदिर में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की जांच परख के पश्चात ही जाने दिया जाएगा। सुरक्षा के मान से घाट एवं पार्किंग व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। होटल एवं धर्मशाला में आने वाले लोगों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कई दिनों से खड़े संदिग्ध वाहनों की सूचना पुलिस को देने के लिए कहा।

जानकारी नहीं देने वाले पर की जाएगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि शासन की ओर से प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। सभी होटल, लाज और धर्मशाला में आवश्यक रूप से सीसीटीवी लगाने के लिए कहा है। साथ ही रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 12:22 pm

Published on:

12 Nov 2025 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / दिल्ली में ब्लास्ट के बाद ज्योर्तिलिंग ओंकारेश्वर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

विवाद : चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों में खींचतान, अध्यक्ष ने लेखा-स्थापना शाखा को बनाया कार्यालय

Women Empowerment Office
खंडवा

महिला बाल विकास : 589 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं, बच्चे 36 इंच एलईडी में पढ़ेंगे किस्से-कहानियां

anganwadi kendra
खंडवा

हॉस्टल : मंत्री शाह के जन्मदिन के दिन तीसरी मंजिल से कूदी छात्रा की 9 वें दिन मौत, कलेक्टर ने बैठाई जांच

जनजातीय कार्य विभाग
खंडवा

निर्यात पर रोक से प्याज के भाव पांच रुपए किलो, 40 गांवों में किसान लामबंद, स्वतंत्र आंदोलन में रेल रोकेंगे किसान

Onion
खंडवा

‘Hi’ मैसेज करना युवक को पड़ा भारी, महिला के पति ने लट्ठ-पाइप से कर दी पिटाई

man beaten for messaging woman khandwa mp news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.