शिवसेना : मंत्री को बर्खास्त करने सौंपा ज्ञापन

पदाधिकारियों ने अवैध अहाता और शराब बिक्री समेत हरसूद क्षेत्र में योजनाओं की जांच करने उठाई मांग

अवैध शराब ब्रिकी, अहातों के संचालन की जांच की मांग

शिवसेना के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना प्रदेश कार्यकारिणी प्रमुख नाहर सिंह, उप राज्य प्रमुख परमजीत सिंह, युवा सेना प्रदेश प्रमुख प्रभात पुरानिया ने जिले में अवैध शराब ब्रिकी, अहातों के संचालन आदि की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई।

मंत्री को बर्खास्त किया जाए

प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने मंत्री पर शिव सेना के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि मंत्री विजय शाह कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। ज्ञापन देकर कहा कि शिवसेना हरसूद विधानसभा प्रभारी सत्यम सोनी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में धांधली की शिकायत की गई। आरोप लगाया कि दिव्यशक्ति गैस एजेंसी में मनमानी का मामला सामने आने पर एक कर्मचारी पर कार्रवाई कर 22 लोगों के मामले को दबा दिया गया।

हरसूद विधानसभा में पलायन गंभीर समस्या

हरसूद विधानसभा में पलायन की गंभीर समस्या है। मनरेगा में धांधली की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश संगठन प्रमुख चरित्र शर्मा, जिला प्रमुख गणेश भावसार ,बुरहानपुर जिला प्रमुख अशोक कोहली , अभय सिंह कुशवाहा जी, प्रमोद पाटिल, महेंद्र पाटिल शिरपुर, निर्मल चित्त, वैभव मोदी, करण लखौरे, रवि शंकर लखौरे आदि रहे।