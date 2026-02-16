16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

खंडवा

शिवजी चले ब्याह रचाने… श्री दादाजी धाम से निकली भोले की बारात, शिवगण झूमे

-किन्नर महामंडलेश्वर सौम्यासखी सहित किन्नरों की टोली भी हुई शामिल -नंदी महाराज की झांकी, शिव-पार्वती विवाह, अघोरी नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र -भारी संख्या में रहा पुलिस बल तैनात, साढ़े पांच घंटे चला कारवा

खंडवा

image

Manish Arora

Feb 16, 2026

महाशिवरात्रि पर शहर का सबसे बड़ा आयोजन महादेवगढ़ मंदिर में हुआ। माता पार्वती को ब्याहने शिवजी पूरी बारात लेकर निकले। भोले की बारात ने डेढ़ किमी का रास्ता साढ़े पांच घंटे में तय किया। डीजे, ढोल-बाजों की थाप पर युवा घंटों थिरकते रहे। भोले की बारात का मुख्य आकर्षण ओंकारेश्वर से आई नंदी महाराज की विशाल झांकी और चलित झांकियों में सजीव प्रस्तुतियां रही। किन्नर महामंडलेश्वर सौम्यासखी भी किन्नरों की टोली के साथ रथ में सवार रहीं। भोले की बारात में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।

महादेवगढ़ मंदिर में शिव विवाह को लेकर पिछले एक सप्ताह से वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। बारात की अध्यक्ष चारूलता मंगल यादव के नेतृत्व में रविवार महाशिवरात्रि पर भोले की बारात निकाली गई। भोले की बारात शाम 4.45 बजे श्री दादाजी धाम से आरंभ हुई। यहां बारात के पूर्व किन्नर महामंडलेश्वरर सखी सौम्या ने रूद्राक्ष का वितरण भी किया। किन्नरों ने शिव भजनों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद शुरू हुई बारात गणेश गोशाला, अंजनी टॉकीज, शनि मंदिर होते हुए रात 10.30 बजे महादेवगढ़ पहुंची। यहां शिव-पार्वती विवाह के पश्चात महाआरती और भारत माता की आरती की गई। वहीं, मंदिर में दोपहर से लेकर रात तक 2 क्विंटल साबूदाना खिचड़ी प्रसादी का वितरण भी हुआ।

वंशिका और विशाल बने शिव-पार्वती
भोले की बारात में वंशिका और विशाल राजपूत शिव-पार्वती रूप में नजर आए। मुस्लिम रूखसार ने पिछले दिनों महादेवगढ़ में सनातन धर्म अपनाकर वंशिका बनकर विशाल से विवाह किया था। वहीं, भोले की बारात में इंदौर से आए कलाकारों ने दो झांकियों में शिव-पार्वती विवाह की प्रस्तुति और हनुमानजी, कालिका माता व अघोरी नृत्यों की प्रस्तुति दी। भोले की बारात में युवाओं सहित बच्चे, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में युवतियां, महिलाएं भी शामिल हुईं।

आज होगी सितारा गुरु की घर वापसी
महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया भोले की बारात के बाद महादेवगढ़ मंदिर में किन्नर महामंडलेश्वर सौम्यासखी ने बच्चों की बल्लैया भी ली। वहीद अहमद से सितारा गुरु बनी किन्नर सोमवार को सनातन धर्म में घर वापसी करेगी। सोमवार को सुबह 11 बजे महामंडलेश्वर सौम्या सखी द्वारा विधि विधान से उनकी सनातन धर्म में वापसी कराई जाएगी। भोले की बारात में मातृशिक्त की शारदा शर्मा, अर्चना अग्रवाल, सृष्टि दुबे, मोना पवार, शीतल सोनी, रेखा वर्मा, बसु बाई, मोनू गौर, संकेत जोशी, कुश पालीवाल, हरीश असवानी, लोकेश दुबे, सोनू वासवानी, नीरज यादव, विशाल पासी, राज पासी, आकाश दुबे, निखिल देवारे, आशुतोष सोनी सहित युवाओं ने व्यवस्था संभाली।

Published on:

16 Feb 2026 12:39 pm

