खंडवा

हत्था चढ़ाकर शुभम ने लगाया दांव, आगरा के मोनू पहलवान को किया चित

बाला उस्ताद की स्मृति में रविवार को गुरु गोबिंद सिंघ स्टेडियम में विराट आम दंगल का आयोजन हुआ। जिले के पहलवान शुभम यादव ने आगरा के मोनू पहलवान को हत्था चढ़ाकर चित किया। पूणे के पहलवान शाहरुख पठान ने इरानी दांव लगाकर बनारस के रितेश यादव को चित कर कुश्ती जिती।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Jan 19, 2026

स्टेडियम पर हर साल की तरह इस बार पहलवान रूपचंद यादव, विजय यादव, राजू यादव, पापन्ना यादव, दिलीप यादव, संतोष यादव, प्रदीप यादव सहित अन्य ने आम दंगल का आयोजन किया। शाम करीब चार बजे से कुश्ती शुरू हुई। शुरूआत में छोटी कुश्ती कराई गई। इसके बाद रात में बड़ी कुश्ती हुई। पंजाब के सुमित पहलवान और बलवंत पहलवान दिल्ली के बीच बराबरी की कुश्ती रही। शाकिर नूर मेरठ और नाथा पंवार कोल्हापुर के बीच दो मिनट कुश्ती चली। इस कुश्ती को बीच में ही छोड़कर शाकिर नूर पहलवान छोड़कर चला गया। इस तरह से 13 बड़ी कुश्ती हुई। जिसमें निर्णायक की भुमिका पहलवान मंगल यादव, भोला यादव, पन्ना यादव, विजय यादव, बल्ला यादव, मुन्ना यादव, नितिन शिंदे और संदीप वाघ ने की।

150 कुश्ती रात 11 बजे तक हुई

अलग-अलग आयु वर्ग में कुश्ती का सिलसिला रात करीब 11 बजे तक चलता रहा। कुश्ती में जिले के पहलवानों ने भी जोर आजमाइश की। जिला कुश्ती संघ के सचिव राजेंद्र पांजरे ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों के पहलवानों ने कुश्ती में भाग लिया। निकाल, बगल जैसे अन्य दांव लगाकर कुश्ती का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टेडियम लोगों से पटा रहा। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। कोतवाली थाने के पुलिस कर्मी तैनात रहे।

Published on:

19 Jan 2026 12:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / हत्था चढ़ाकर शुभम ने लगाया दांव, आगरा के मोनू पहलवान को किया चित

