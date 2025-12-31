साहब… शराबी मचा रहे गांव में उत्पात, कर रहे मारपीट, बंद हो अवैध शराब

गांव में शराबी आधी रात तक शराब पीकर उत्पात मचा रहे है। घर में महिलाओं से मारपीट करते है, बच्चों को मारते है। गांव में जगह-जगह अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। गांव में महिलाओं, बच्चों का जीना दुभर हो गया है। शराबी किसी भी दिन बड़ी घटना को अंजाम दे सकते है।

यह गुहार मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंची सैयदपुर पंचायत अंतर्गत आने वाले भैरूखेड़ा की महिलाओं ने अधिकारियों से लगाई। ग्रामीण महिला सीमा, प्रमिलाबाई आदि ने बताया कि गांव में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है। दिन में ही युवा और बड़े-बुजुर्ग शराब पीकर घूम रहे है। किराना दुकानों पर शराब बिक रही है। बच्चों का स्कूल तक जाना मुश्किल हो रहा है। कई बार शिकायत कर चुके है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिलाओं ने बताया कि सरपंच और पंच भी इसके खिलाफ आवाज उठा चुके है, लेकिन शराब बेचने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि किसी से भी नहीं डरते है। हर समय किसी न किसी अनहोनी की चिंता भी बनी रहती है। महिलाओं ने गांव में अवैध शराब का कारोबार बंद करने की गुहार लगाई।