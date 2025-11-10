Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

एसआइआर… बाहर के प्रदेशों से आकर बसे परिवारों की होगी परेशानी

-कईयों का नहीं मिल रहा 2003 के एसआइआर का रिकॉर्ड -कई राज्यों की सूची प्रादेशिक भाषाओं में, महाराष्ट्र की सूची अपलोड ही नहीं

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 10, 2025

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान जिले में एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। जिले में अन्य प्रदेशों से आकर बसे कई लोगों का रिकॉर्ड मैपिंग में मिल ही नहीं रहा है। कई राज्यों की पूर्व में हुए एसआइआर मतदाता सूची प्रादेशिक भाषाओं में होने से बीएलओ को समझ ही नहीं आ रही है। जिले में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, यूपी, बिहार, तमिलनाडू सहित अन्य प्रदेशों के लोग भी यहां आकर जिले के स्थाई निवासी हो गए है।

पुनरीक्षण प्रक्रिया में यह अनिवार्य है कि मतदाता जिस स्थान पर रह रहा है, उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड या पूर्व प्रविष्टि उपलब्ध हो। वर्षों पूर्व बाहर से आकर यहां बस चुके लोगों के 22 साल पुराने एसआइआर दस्तावेज या तो क्षतिग्रस्त हैं या पूरी तरह गुम हो चुके हैं। ऐसे में इनके सामने अपनी नागरिकता को साबित करना भी मुश्किल होगा। शहर में ही बंगाल से आए स्वर्ण कारीगरों की बड़ी तादात है। सिख, पंजाबी समाज में भी कई बहुएं पंजाब से आई है। पश्चिम बंगाल की वर्ष 2002 की सूची बंगाली भाषा में खुल रही है। वहीं, पंजाब की 2003 की मतदाता सूची गुरमुखी (पंजाबी) भाषा में है। ऐसे में बीएलओ को मतदाता का वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो रहा है।

महाराष्ट्र की सूची उपलब्ध ही नहीं
शहर में महाराष्ट्रीयन परिवारों की भी काफी संख्या है। वर्ष 2003 तक खंडवा-बुरहानपुर जिला एक ही था, जिसके कारण महाराष्ट्र से सीधा नाता रहा है। कई परिवारों में महाराष्ट्र की बहुएं है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होना है, जिसके चलते पुराने एसआइआर की सूची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लोड ही नहीं है। जिसके चलते महाराष्ट्र से आए परिवार या बहुओं का रिकार्ड खंगालना भी मुश्किल होगा। जिला निर्वाचन ने इसके लिए अब राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा है।

427 मतदान केंद्र के बीएलओ तक पहुंचे पत्रक
जिले में गणना पत्रकों की प्रिंटिंग में हो रही देरी के चलते प्रशासन ने अन्य जिलों से पत्रक प्रिंट करवाए हैं। शनिवार तक जिले के 427 मतदान केंद्रों के बीएलओ को 4.08 लाख पत्रकों का वितरण कर दिया गया था। बीएलओ द्वारा अब तक कुल 44 हजार पत्रकों का वितरण किया जा चुका है। सोमवार से खंडवा शहर के बीएलओ को पत्रक मिलने के बाद घर-घर जाकर पत्रक वितरण किए जाएंगे। फिलहाल शहर में बीएलओ द्वारा मतदाता मैपिंग का काम किया जा रहा है।

किसी को घबराने की जरूरत नहीं
किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2003 में जहां भी नाम था, वहां की मतदाता सूची से नागरिक का नाम या उनके माता-पिता के नाम से बीएलओ द्वारा ढूंढा जाएगा। यदि नाम ढूंढ नहीं पाते है तो एसडीएम द्वारा जांच कर नई सूची में नाम जोड़ा जाएगा। जो भी भारत का नागरिक है, उसका नाम मतदाता सूची में जोडऩे की प्रक्रिया की जाएगी।
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / एसआइआर… बाहर के प्रदेशों से आकर बसे परिवारों की होगी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

हॉस्टल : मंत्री शाह के जन्मदिन के दिन तीसरी मंजिल से कूदी छात्रा की 9 वें दिन मौत, कलेक्टर ने बैठाई जांच

जनजातीय कार्य विभाग
खंडवा

निर्यात पर रोक से प्याज के भाव पांच रुपए किलो, 40 गांवों में किसान लामबंद, स्वतंत्र आंदोलन में रेल रोकेंगे किसान

Onion
खंडवा

‘Hi’ मैसेज करना युवक को पड़ा भारी, महिला के पति ने लट्ठ-पाइप से कर दी पिटाई

man beaten for messaging woman khandwa mp news
खंडवा

लाड़ली लक्ष्मी योजना: 23400 बेटियों के खातों में आएगी राशि, टॉपर को मिलेगा इनाम

ladli laxmi yojana scholarship 23000 girls topper reward mp news
खंडवा

MPPSC 2023 : चालक का बेटा बना सीइओ, एमपी पीएससी में हासिल की दोहरी सफलता

MPPSC
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.