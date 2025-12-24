24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

एसआइआर… अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो देनी होगी पहचान

-आज से एक माह तक चलेगा दावे-आपत्तियों का दौर, पेश करने होंगे दस्तावेज -जिले में 86 हजार मतदाताओं की नहीं हुई मैपिंग, सूची में नाम ढूंढ रहे लोग -नाम जुड़वाने के लिए माता-पिता, खुद की नागरिकता साबित करना होगी

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Dec 24, 2025

मतदाता सूची शुद्धता के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले डेढ़ माह से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावली का प्रकाशन मंगलवार को किया गया। एसआइआर के तहत जिले में 86193 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। इसमें 18956 मतदाता मृत हो गए है। अब जीवित मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपनी पहचान साबित करना होगी। इसके लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेज में से दो पेश करना होंगे।

मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वंदना वैद्य की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआइआर की अब तक की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश सावले ने बताया कि मंगलवार से मतदाता सूची को लेकर दावे आपत्तियां लेने का काम भी शुरू हो गया है। दावे आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। आपत्तियों का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 14 फरवरी तक किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर केआर बड़ोले, जिला निर्वाचन प्रभारी प्रफुल्ला शुक्ला सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप निर्वाचक नामावली की हार्ड कॉपी एवं सीडी में सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई।

इस तरह से जुड़वा सकते हैं अपना नाम
जिन मतदाताओं के नाम एसआइआर सूची में छूट गए हैं, वे अपना या रिश्तेदार का नाम घोषणा पत्र के माध्यम से जुड़वा सकते है। इसके लिए आयोग द्वारा इन मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। तय समय पर, तय जगह पर मतदाता को उपस्थित होकर घोषणा पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेजों में से दो पेश करना होंगे। जिसके आधार पर फार्म 6 भरकर वें अपना नाम जुड़वा सकते है।

इस तरह से करे प्रक्रिया
-जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है, वें स्वय की जन्मतिथि या जन्म स्थान की पुष्टी के लिए कोई दस्तावेज पेश कर सकते हैं।
-जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, वें स्वयं के जन्म तिथि या जन्म स्थान के दस्तावेज के साथ पिता या माता की जन्मतिथि, जन्म स्थान के प्रमाणित दस्तावेज पेश कर सकते हैं।
-जिन मतदाताओं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हैं, वें अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान का कोई दस्तावेज पेश कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 01:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / एसआइआर… अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो देनी होगी पहचान

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

जनजातीय कार्य विभाग : गरीब बस्तियों में विकास पर 10 करोड़ खर्च, पांच साल का हिसाब नहीं दे रहीं पंचायतें

panchayats
खंडवा

मनरेगा : केंद्र ने गांधी का नाम हटाया नहीं बल्कि मजदूरों से काम की छीन ली गारंटी

MNREGA
खंडवा

राष्ट्रीय गणित दिवस : हर पद्धति बच्चों को गणित की कठिन समझ को सरल बनाने का दिखा रही मार्ग

National Mathematics Day
खंडवा

पूर्व मंत्री के बेटे को बीच प्रदर्शन से गिरफ्तार कर ले गई महाराष्ट्र पुलिस

yashwant silawat
खंडवा

मस्जिद में नमाज से पहले वुजू करते वक्त थमी हाजी की सांसें

khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.