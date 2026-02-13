छात्राओं का हुनर, मॉडल में वेस्टेज सामग्री की बताई उपयोगिता

कन्या महाविद्यालय में तीन दिवसीय छात्रोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम के दूसरे दिन खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मंत्री शाह ने शुभारंभ किया।

वेस्ट सामग्री से मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई

शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने वेस्ट सामग्री से मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। मॉडल में छात्राओं के हुनर को देखकर प्रोफेसर भी हैरान हुए। सभी ने वेस्ट सामग्री के बेहतर प्रबंधन और छात्राओं के हुनर का बखान किया। छात्राओं ने मॉडल में घरेलू वेस्ट सामग्री का उपयोग कैसे करें। इसकी बारीकियां बताई।

पर्यावरण के साथ स्वच्छता का संदेश

अनुपयोगी सामग्री का उपयोग कैसे करें, पानी की बचत, पर्यावरण के साथ स्वच्छता का संदेश दिया। मॉडल प्रदर्शनी का कॉलेज के प्राचार्य डॉ विनय जैन, डॉ सीमा कदम, डॉ मीना जैन आदि ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई शिक्षक भी मौजूद रहे।