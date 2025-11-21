Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

एसपी ने लंबित अपराधों के निराकरण के लिए 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

पुलिस कंट्रोल रूम में इस माह में दूसरी बार गुरुवार को क्राइम मीटिंग हुई। पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 2025 में दर्ज ऐसे मामले जिनकी विवेचना अधुरी है उसे पुरा कर चालान डायरी पेश करने के लिए कहा है। डीएसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद अगली मीटिंग दिसंबर माह के पहले सप्ताह में होगी।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Nov 21, 2025

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने जिले के लंबित अपराधों की समीक्षा करते हुए थानों में लंबित अपराध एवं चालान के शीघ्र निराकरण के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये। थाने के माल खानों रखे माल का साल खत्म होने से पहले निराकरण किए जाने निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराध, जब्त वाहनों, जब्ती माल के निराकरण व लंबित खात्मा खारजी के प्रकरणों का न्यायालय से निराकरण समय सीमा में कराए जाने के निर्देश दिए।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश

उन्होंने गुंडे एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा। बिना हेलमेट, सीटबेल्ट के उपयोग न करने वालों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी यातायात देवेंद्र सिंह परिहार सहित सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। सीएम हेल्प लाइन, जनसुनवाई, लंबित पास-पोर्ट के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए कहा है। समीक्षा बैठक में एएसपी (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी, एएसपी (शहर) महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अभिनव बारंगे, एसडीओपी मुंदी मनोहर गवली सहित अन्य मौजूद रहे।

नगर में 300 अपराध लंबित

नगर के कोतवाली, मोघट और पदमनगर थाने में दर्ज अपराधों की संख्या करीब 1300 से हैं। जिसमें 300 अपराध लंबित है। इनके निराकरण के लिए एसपी राय ने सीएसपी अभिनव बारंगे, कोतवाली टीआइ अशोक सिंह चौहान, पदमनगर टीआइ प्रवीण आर्य और मोघट टीआइ धीरेश धारवाल को निर्देश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 12:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / एसपी ने लंबित अपराधों के निराकरण के लिए 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

world television day : ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्ट टीवी तक का सफर…हथेली में ओटीटी प्लेटफॉर्म

world television day
खंडवा

एक्सीडेंट के बाद SI पर टूट पड़ी भीड़, जमकर पीटा, देखें वीडियो

khandwa news
खंडवा

एसआईआर : निगम के अफसर-कर्मचारी ड्यूटी में व्यस्त, कार्यालय में जनता परेशान

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

साइबर अलर्ट : बच्चों… ऑनलाइन गेमिंग एप से सायबर अपराधी चुराते हैं डेटा, कोई भी अनजान लिंक न खोले

Cyber ​​crimes
खंडवा

एमपी में ‘ममलेश्वर लोक’ प्रोजेक्ट निरस्त, भारी विरोध के कारण बदलना पड़ा फैसला

खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.