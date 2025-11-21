एसपी ने लंबित अपराधों के निराकरण के लिए 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने जिले के लंबित अपराधों की समीक्षा करते हुए थानों में लंबित अपराध एवं चालान के शीघ्र निराकरण के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये। थाने के माल खानों रखे माल का साल खत्म होने से पहले निराकरण किए जाने निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराध, जब्त वाहनों, जब्ती माल के निराकरण व लंबित खात्मा खारजी के प्रकरणों का न्यायालय से निराकरण समय सीमा में कराए जाने के निर्देश दिए।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश

उन्होंने गुंडे एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा। बिना हेलमेट, सीटबेल्ट के उपयोग न करने वालों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी यातायात देवेंद्र सिंह परिहार सहित सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। सीएम हेल्प लाइन, जनसुनवाई, लंबित पास-पोर्ट के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए कहा है। समीक्षा बैठक में एएसपी (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी, एएसपी (शहर) महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अभिनव बारंगे, एसडीओपी मुंदी मनोहर गवली सहित अन्य मौजूद रहे।

नगर में 300 अपराध लंबित

नगर के कोतवाली, मोघट और पदमनगर थाने में दर्ज अपराधों की संख्या करीब 1300 से हैं। जिसमें 300 अपराध लंबित है। इनके निराकरण के लिए एसपी राय ने सीएसपी अभिनव बारंगे, कोतवाली टीआइ अशोक सिंह चौहान, पदमनगर टीआइ प्रवीण आर्य और मोघट टीआइ धीरेश धारवाल को निर्देश दिए हैं।