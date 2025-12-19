पत्थरबाजी के आरोपियों को कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक, पैदल ही क्षेत्र में घुमाया

बड़ा कब्रिस्तान रोड में रंजिश के चलते हुए विवाद में पत्थरबाजी करने वाले दोनों पक्षों के 14 लोगों को कुछ ही घंटे में कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें चार नाबालिग। गुरुवार को दोपहर में 10 आरोपियों को बड़ा कब्रिस्तान में ले जाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य और मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल भी साथ रहे। पुलिसकर्मियों ने करीब आधा किमी तक आरोपियों को क्षेत्र में पैदल घुमाया। आरोपी कान पकड़कर का चलते रहे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ लगी रही।

शौचालय में जाने की बात पर हुआ विवाद

संदीप पिता संजय के साथ सलमान कुरैशी, फैजान और साहिल ने शौचालय में लाने की बात पर विवाद किया था। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर वह थाने पहुंचा था। इस बीच दोनों तरफ से लोग आमने-सामने हो गए। पत्थर, पाइप से जमकर मारपीट की गई।

क्षेत्र का डॉन बनेगा, लगवाई उठक बैठक

एक आरोपी युवक से कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। दरअसल क्षेत्र के लोग युवक को डॉन बोलते हैं। इसके चलते पुलिस ने उसे सबक सिखाते हुए उठक बैठक लगवाई। इस दौरान पुलिस अधिकारी उसे कहते रहे की डॉन बनेगा, क्षेत्र में दहशत फैलाऐगा। इस युवक को देखने लिए भी भीड़ लगी हुई थी। उसके साथ अन्य आरोपियों से भी उठक बैठक लगवाई गई।

– संदीप के साथ तीन लोगों ने मारपीट की है। इस मामले में एफआइआर दर्ज की जा रही थी। इस बीच यह सूचना मिली की दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से पथराव हो गया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर िस्थति को संभाला। इस मामले में बलवा व तोड़फोड़ की धारा में तीन केस दर्ज हुए हैँ। 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। – मनोज कुमार राय, पुलिस अधीक्षक