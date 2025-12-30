सफलता… ट्रेन में 3 लाख की चोरी करने वाले आरोपी को 48 घंटे में धरदबोचा

जीआरपी थाना खंडवा को ट्रेन में महिला का पर्स चोरी करने वाले चोर को 48 घंटे में पकडऩे में सफलता मिली है। आरोपी ने 26 दिसंबर की रात पंजाब मेल एक्सप्रेस में घटना को अंजाम दिया था। महिला ने चोरी की शिकायत जीआरपी जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। घटनास्थल खंडवा का होने पर जीआरपी खंडवा ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को मय माल के धरदबोचा।

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाशचंद्र सेन ने बताया फरियादिया हर्षा मलतानी निवासी ठाणे 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 12137 पंजाब मेल में मुंबई से भोपाल के लिए सफर कर रही थी। खंडवा स्टेशन आने के 15 मिनट पूर्व उसकी नींद खुली तो देखा कि सिरहाने रखा लेडिस पर्स जिसमें 10 हजार नकदी, चांदी की सिल्ली वजनी 578 ग्राम, एक मोबाइल व आधार कार्ड और अन्य सामान था, गायब था। महिला ने इटारसी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। डायरी खंडवा आने पर खंडवा जीआरपी ने जांच शुरू की।

पूर्व में भी चोरियों की घटना को दे चुका अंजाम

जीआरपी खंडवा ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर जांच आरंभ की। मुखबीर से सूचना मिली कि तीन पुलिया के पास घटना वाले दिन एक युवक ट्रेन से उतरा था जिसके पास एक काला बैग था। संदेही की सूचना पर रविवार को थाना प्रभारी द्वारा जीआरपी एवं आरपीएफ़ की टीम गठित कर मुखविर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी। यहां संदेही आनंद पिता नारायण ठाकरे निवासी जगदंबापुरम माता चौक की तलाशी लेने पर उसके पास काले बैग से 7 मोबाइल, चांदी की सिल्ली, 5 हजार नकदी, कुल मश्रुका 3.06 लाख रुपए का मिला। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना कबूल की। आरोपी पर कोतवाली थाने में भी कई केस दर्ज है। कार्रवाई में निरीक्षक प्रकाश चंद सेन, सउनि शेख मकसूद, आर दीपक कुमार, मेहफूज, भावप्रताप, हरिओम, रवि राठौर, महिला आर नंदिनी, नेहा चौहान एवं आरपीएफ स्टाफ आर विनोद कुमार, महेंद्र की सराहनीय भूमिका रही।