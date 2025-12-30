30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

सफलता… ट्रेन में 3 लाख की चोरी करने वाले आरोपी को 48 घंटे में धरदबोचा

-आरोपी से 7 मोबाइल, चांदी की सिल्ली, नकद राशि जब्त

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Dec 30, 2025

जीआरपी थाना खंडवा को ट्रेन में महिला का पर्स चोरी करने वाले चोर को 48 घंटे में पकडऩे में सफलता मिली है। आरोपी ने 26 दिसंबर की रात पंजाब मेल एक्सप्रेस में घटना को अंजाम दिया था। महिला ने चोरी की शिकायत जीआरपी जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। घटनास्थल खंडवा का होने पर जीआरपी खंडवा ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को मय माल के धरदबोचा।

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाशचंद्र सेन ने बताया फरियादिया हर्षा मलतानी निवासी ठाणे 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 12137 पंजाब मेल में मुंबई से भोपाल के लिए सफर कर रही थी। खंडवा स्टेशन आने के 15 मिनट पूर्व उसकी नींद खुली तो देखा कि सिरहाने रखा लेडिस पर्स जिसमें 10 हजार नकदी, चांदी की सिल्ली वजनी 578 ग्राम, एक मोबाइल व आधार कार्ड और अन्य सामान था, गायब था। महिला ने इटारसी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। डायरी खंडवा आने पर खंडवा जीआरपी ने जांच शुरू की।

पूर्व में भी चोरियों की घटना को दे चुका अंजाम
जीआरपी खंडवा ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर जांच आरंभ की। मुखबीर से सूचना मिली कि तीन पुलिया के पास घटना वाले दिन एक युवक ट्रेन से उतरा था जिसके पास एक काला बैग था। संदेही की सूचना पर रविवार को थाना प्रभारी द्वारा जीआरपी एवं आरपीएफ़ की टीम गठित कर मुखविर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी। यहां संदेही आनंद पिता नारायण ठाकरे निवासी जगदंबापुरम माता चौक की तलाशी लेने पर उसके पास काले बैग से 7 मोबाइल, चांदी की सिल्ली, 5 हजार नकदी, कुल मश्रुका 3.06 लाख रुपए का मिला। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना कबूल की। आरोपी पर कोतवाली थाने में भी कई केस दर्ज है। कार्रवाई में निरीक्षक प्रकाश चंद सेन, सउनि शेख मकसूद, आर दीपक कुमार, मेहफूज, भावप्रताप, हरिओम, रवि राठौर, महिला आर नंदिनी, नेहा चौहान एवं आरपीएफ स्टाफ आर विनोद कुमार, महेंद्र की सराहनीय भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / सफलता… ट्रेन में 3 लाख की चोरी करने वाले आरोपी को 48 घंटे में धरदबोचा

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

मध्य प्रदेश : 12.22 लाख बैगा, भारिया और सहरिया देगी 1500 रुपए राशि, कुनबे की तलाश में जुटी सरकार

Photo Magazine AI Generator
खंडवा

पीएम स्वनिधि योजना : खंडवा निगम प्रदेश में पहले नंबर पर

PM Swanidhi Scheme
खंडवा

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 : थीम ‘ बढ़ाएं हाथ , करें सफाई साथ ‘ गलत जानकारी दी तो निगेटिव मार्किंग

Swachh Survekshan-2024
खंडवा

5 जनवरी तक के लिए बंद हुआ एमपी का यह हाईवे, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

5 जनवरी तक के लिए खंडवा इंदौर हाईवे को भारी वाहन के लिए बंद किया
खंडवा

उधार के मिर्च, मसाला से पक रहा 65 हजार बच्चों का भोजन, एक करोड़ कर्ज में डूबी साझा-चूल्हा योजना

anganwadi kendra
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.