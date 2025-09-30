स्वच्छ उत्सव-2025 : बच्चों का कचरा प्रबंधन, हुनर देख अतिथि अचंभित, दिव्यांग छात्रावास प्रथम

सेवा पखवाड़ा के तहत निगम परिसर में ‘ वेस्ट से बेस्ट ’ प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों का कचरा प्रबंधन और उनके हुनर को देख अतिथि भी अचंभित हुए। बच्चों बच्चों की अद्भुत रचनात्मकता का प्रदर्शन देख अतिथियों सराहा।

पहले नंबर पर दिव्यांग छात्रावास

प्रदर्शनी में दिव्यांग छात्रावास पहले और दूसरे नंबर पर उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे रहे। तीसरे नंबर पर एचएसएए नेहरू स्कूल के बच्चों ने मॉडल प्रस्तुत किया। विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। महापौर ने कहा यह कृतियां न केवल वेस्ट मटेरियल का पुन: उपयोग हैं, बल्कि स्वच्छता अभियान में भी बच्चों का अद्भुत योगदान है।

बच्चों ने वेस्ट सामग्री से बनाया मॉडल

सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने वेस्ट सामग्री से पर्यावरण बचाने, जल संरक्षण समेत अन्य मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में बच्चों का कचरा प्रबंधन और उनके हुनर को देख अतिथि भी अचंभित हुए।

बच्चों ने फलों के छिलके से तैयार क आकृतियां

बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से सुंदर-सुंदर कृतियां बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। किसी ने प्लास्टिक बोतल, किसी ने पेपर, फलों के छिलके, कार्टन और मक्के के छिलके जैसे अनुपयोगी सामान का प्रयोग कर आकर्षक प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार किया। अतिथियों ने बच्चों की कला की सराहना की।

महापौर, पूर्व विधायक समेत अतिथियों को भेंट किए पौधे

मुख्य अतिथि महापौर अमृता यादव, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा, आशीष राजपूत, सोमनाथ काले, दीना पंवार, ननि आयुक्त प्रियंका राजावत समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी रहे। इस अवसर पर आयुक्त प्रियंका राजावत ने महापौर अमृता यादव सहित मंचासीन अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया।