राज्य शिक्षक संघ : शिक्षकों की आयु सीमा 52 के स्थान पर 56 वर्ष किया जाए

कलेक्ट्रेट में राज्य शिक्षक संघ लंबित मांगों को लेकर जिला स्तरीय प्रदर्शन

नियमित व रिक्त पदों पर संविलियन किया जाए

राज्य शिक्षक संघ के पदाधिकारी लंबित मांगों को लेकर रविवार को जिला स्तरीय प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति की आयु सीमा 52 के स्थान पर 56 वर्ष करने की मांग की। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित व रिक्त पदों पर संविलियन किया जाए।

विसंगति को दूर करें

जिला अध्यक्ष प्रशांत दीक्षित की अगुवाई में तहसीलदार महादेव राठौर को ज्ञापन दिया गया। शिक्षकों ( शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, ईजीएसगुरूजी ) की वरिष्ठता दिनांक की विसंगति को दूर करें। ई-अटेंडेंस व्यवस्था निरस्त करने, अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों को सरल करते हुए अनुकम्पा के लंबित प्रकरणों के निराकरण की मांग की है।

2

माह से नहीं मिल रहा वेतन

प्रदर्शन के दौरान खालवा ब्लॉक के 400 से अधिक शिक्षकों को डीडीओ परिवर्तन के कारण 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों के हितों की मांगे पूरी होंगी। 25 दिसम्बर को अंबेडकर पार्क भोपाल में प्रस्तावित किया है।

रैली निकाल कर सौंपा ज्ञापन

संघ पदाधिकारी भगवान पटेल, पुष्पेंद्र सिंह परमार,रत्नेश साहू, मोहित दुबे, अंजली गंगराड़े, दिनेश मनाथे, नरेंद्र सोलंकी, अकील खान, बसंत डोंगरे, हुकुमचंद गोयल, दृष्टि बाधित संघ के मुकेश यादव, संजय भारके, रैली में राजेंद्र सिंह राणावत, ,जितेंद पटेल, लवकुश कुशवाह, मनोज पटेल, मुकेश पटेल, राकेश अत्रे आदि रहे। संचालन रामशंकरबरोडे ने किया।